Na dubrovačkom području uslijedio je promjenjivi tjedan s povremenim, snažnijim pljuskovima nakon duljeg lijepog i sunčanog vremena, javlja Dubrovački dnevnik.

Danas poslijepodne su zbog veće količine kiše poplavljene ulice oko Dubrovnika. U videu Dubrovačkog dnevnika možete pogledati kako je to izgledalo.

U 11.50 sati zaprimljena je dojava o udaru groma u brdo iznad Brsečina koja je izazvao požar, o čemu je obaviještena Javna vatrogasna postrojba „Dubrovački vatrogasci“, javlja Civilna zaštita.

U 12 sati i 40 minuta zaprimljena je dojava kako je u Brsečinama na DC 8 palo stablo na cestu, intervenirale su nadležne službe, stablo je uklonjeno i cesta očišćena te se promet normalizira.

Prognoza DHMZ-a

U unutrašnjosti će prevladavati promjenljivo vrijeme, nerijetko pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, prognozira u subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Ponegdje će oborine biti obilnije, osobito u Dalmaciji gdje će biti i izraženih pljuskova, lokalno i nevremena. Najmanja je vjerojatnost za kišu na sjeverozapadu te u Istri.

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura i sjeverac, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a prema jugu jugo u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26 Celzijevih stupanja.