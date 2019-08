DUBROVAČKI TAKSIST ODBIO PREVESTI DVIJE ŽENE U KOLICIMA: Turistkinje doživjele poniženje; ‘Ne može to sa mnom’

Dvije Tajlanđanke koje se kreću pomoću invalidskih kolica doživjele su, zajedno s vlasnicom apartmana u kojem su odsjele, neugodnu situaciju u Dubrovniku

Dvije turistkinje s Tajvana htjele su razgledati Dubrovnik. Vlasnica apartmana u kojem su odsjele pozvala im je taksi. Najprije je došao jedan, pa drugi, a oba su ih vozača odbila prevesti. Razlog? Obje su žene osobe s invaliditetom i kreću se pomoću invalidskih kolica.

“Pričale su mi kako su proputovale pola Europe bez ikakvih problema. Odsjele su kod nas u apartmanu koji nije ništa posebno prilagođen osobama s invaliditetom. To govori kako ih taj njihov nedostatak niti malo ne sputava u obavljanju svakodnevnih radnji, a kod nas su doživjele poniženje”, Dubrovačkom dnevniku je podijelila svoju priču vlasnica apartmana.

Ne mogu stati ni u kombi

Rekla je kako je pozvala Plavi taksi, jer njihove usluge uvijek koristi. Kaže kako su žene cijelo vrijeme u čudu gledale što se događa, ali ona im nije htjela dodatno komplicirati situaciju. Kasnije je pokušala ublažiti situaciju, opravdavajući postupke vozača.

“Ubrzo je došao vozač s Passat karavanom i čim ih je vidio odmah je počeo negodovati i rekao mi je “Ne može to sa mnom”. Ja sam rekla da se ne brine jer ću ja pomoći da se one smjeste i pojasnila sam kako se kolica jako lako sklapaju i rasklapaju. Nakon što sam to sve obavila i smjestila ih u vozilo on je uporno ponavljao kako one ne mogu stati u vozilo i predložio je da tražimo usluge poliklinike Glavić za prijevoz ili da on pozove kolegu s Caddyjem na što sam ja na kraju pristala”, kaže Dubrovkinja.

“Drugi vozač je bio još bezobrazniji. On je samo otvorio prozor i rekao da ne mogu stati u njegovo auto i pošao je. Nakon toga sam uzela svoje vozilo, koje nije ni Caddy ni karavan, već puno manje i sama sam ih prebacila bez problema od Ulice svetog Križa do Pila”, rekla je i dodala kako se srami zbog postupaka vozača, “jer su učinili da se one osjećaju manje vrijednima”.

Kompanija: Kolica nisu mogli stati

Kasnije je nazvala Plavi taksi kako bi im uputila pritužbu. Službenica joj je rekla da mora shvatiti “kako ima starijih vozača koji ne mogu nositi kolica”. Smatra kako se vozačima nije dalo voziti žene u kolicima, jer bi im to oduzelo vrijeme za koje su mogli odvesti još jednu turu.

“Šokirana sam zbog takvog ponašanja i doista ne mogu shvatiti kako ljudi mogu trčati za novcem bez imalo humanosti”, ogorčena je Dubrovkinja. Dubrovački dnevnik zatražio je komentar ovog slučaja od Plavog taksija. Tamo negiraju da njihovi vozači nisu htjeli prevesti osobe s invaliditetom, pravdajući se velikim električnim kolicima koja nisu mogla stati u vozila.

“Bože sačuvaj, sad će ispasti da mi ne želimo pomoći ljudima… Prvi vozač ih je pokušao ukrcati, ali nisu mogle stati u njegov automobil, jer su imale velika električna kolica koje on nikad nije vidio u životu. Nakon što je pozvao kolegu s još većim vozilom, zaključili su kako ih niti on ne može ukrcati u svoj Caddy, pa su ponudili zvati Libertasovu službu koja ima posebno vozilo za osobe s invaliditetom”, rekao je Ivica Smoljko iz Plavog taksija te dodao: “Mi jedni u gradu prevozimo bez problema osobe s invaliditetom. Evo imali smo u Gružu incident kad nam je pretučen vozač koji se zadržao nešto duže. Ovo što nam se događa nije više normalno.”