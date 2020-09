DUBROVAČKI LIJEČNIK PISAO MINISTRU BEROŠU O ‘LIJEKU’ ZA COVID-19: ‘To je ideja naših baka. One su viroze rješavale ovako’

Bivši dubrovački župan i otorinolaringolog Jure Burić pojasnio je kako bi ispiranje nosa slanom morskom vodom moglo suzbiti zarazu koronavirusom te kako se pravilno inhalirati

Liječnici Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu analiziraju koliko bi učinkovito u borbi protiv zaraze koronavirusom moglo biti obično ispiranje i vlaženje nosa slanom morskom vodom. Prvi rezultati tog istraživanja potvrđuju da taj postupak može bitno smanjiti rizik od zaraze. O tome je još u ožujku ministru zdravstva Viliju Berošu pisao prvi dubrovački župan i otorinolaringolog, Jure Burić. Zamolio je ministra da ozbiljno razmotri tu metodu, no tvrdi da dosad još nije dobio njegov odgovor.

“Pretpostavljam da ih to nije zanimalo i da im nije bilo interesantno i da to uopće nisu uzeli u proceduru razmišljanja i promislili koliko je taj moj prijedlog realan i koliko od njega ima i može biti koristi. A ja imam dokaz da je ministar preko meni poznate osobe dobio pismo i da je odgovorio da se zahvaljuje i da će pismo dati struci. To je ideja naših baka. Naše bake su viroze rješavale inhalacijom, odnosno parili su se nad vrućom parom. Djeca bi se inhalirala i vidjele su da to pomaže, da je vrijeme bolesti skraćeno, da su djeca življa…”, rekao je za RTL Burić.

Opisao je i kako bi slana morska voda mogla suzbiti koronavirus, ali i kako se pravilno inhalirati.

“Ako znamo koja su ulazna vrata virusa, a to je sluznica usta, sluznica nosa i sluznica oka. Ne može biti povoljnije da možemo na tu sluznicu djelovati. I ako se tvrdi da ovi drugi virusi ugibaju nakon 60 stupnjeva, da ih vlažnost veća od 70 posto također uništava. Pretpostavljam da je i ovaj prirodni pa se prirodno ponaša. Osim ako je umjetni pa su mu ugradili neke termoregulatore pa je možda temperatura podignuta. Ako inhalacijom vodene pare – dvije litre vode, šake morske soli i šake vrijesta, pustite da uzavre, stavite ručnik na glavu i dobro se paziti da vas para ne opeče. I inhalirate se dok je voda topla”, objasnio je Burić.

