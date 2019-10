DUBROVAČKI KAPETAN KOJI JE PROLAZOM KROZ USKI KANAL UŠAO U POVIJEST: ‘Ja sam samo obični Jozo iz Grada, htio sam testirati granice’

‘Ja sam obični Jozo iz Grada, a ne neki tamo ne znam kakav kapetan koji ulazi u povijest’

Jozo Glavić, dubrovački kapetan koji je oduševio svijet kada se kruzerom Braemer dužine 195 metara te s 22 i pol metra širine, provukao kroz uski Korintski lanac, ostaje skroman do kraja. Kruzer, inače u vlasništvu tvrtke Fred, postao je dio povijesti skupa jer je najveći brod koji je prošao kroz Korint. Osim cijelog svijeta, oduševljeno je bilo i 929 putnika broda.

“Firma za koju radim posjeduje mid size ship cruisers, odnosno brodove srednje veličine koji se mogu zavlačiti na mjesta gdje veliki kruzeri ne idu. Braemar nema dubok gaz, svega pet i pol metara, pa možemo ulaziti u prilično plitke vode. Tako s našim brodovima često ulazimo u francuske i španjolske rijeke. Ja sam primjerice nekoliko puta išao do Seville”, počeo je kapetan Glavić svoju priču za Dubrovački dnevnik.

KAKAV POTHVAT DUBROVAČKOG KAPETANA! Pogledajte kako je provukao golemi kruzer kroz Korintski kanal: Putnici u šoku

Za kapetana je ovo bio profesionalni izazov

“Brod naše kompanije Black Prince prošao je prije nekog vremena kroz kanal, a gosti su bili oduševljeni. Riječ je o puno manjem brodu od Braemara. Iz firme su me pitali bi li ja želio probati nešto slično. Riječ je o profesionalnom izazovu koji sam prihvatio, jer sam želio testirati svoje granice. Dok sam bio kući na odmoru, išao sam u Grčku, te se susreo s agentom u Korintu. Dugo smo razgovarali, izmijenili puno informacija, pa smo potom privatnim brodom išli kroz kanal, gdje su mi objašnjavali kako sve to funkcionira, odnosno koja je procedura. Za brod Braemar je uvjet bio da ima remorker na provi, te da se na brod ukrcaju tri njihova pilota.

S remorkerom na provi bili smo vezani konopom, ali taj remorker i nije bio od neke koristi, jer smo koristili motore. Piloti igraju veliku ulogu, posebno onaj koji je na kormilu. To je čovjek koji kanal poznaje u dušu. Druga dva pilota su na krilima mosta, jedan s jedne strane, drugi s druge, plus još mojih šest oficira. Na račun tih informacija od pilota i oficira sa strane broda, te na provi i krmi, pilot na timunu i ja na motorima, te thrusterima smo vodili brod kroz kanal. Ovaj brod ima thrustere samo na provi”, objašnjava Glavić za Dubrovački dnevnik.

Inače brodovi tamo prolaze zbog uštede

Kruzer je širok 22 i pol metra, dok je kanal na najužim dijelovima širok tek 24,3 metra što znači da brod ostavljavlja manje prostora od metra sa svojih strana. Osam metara iznosi dubina kanala, a brodovi inače Korintskim kanalom prolaze zbog uštede dok je Braemer tamo prolazio zbog turista. Kapetan kaže da su kruz počeli pripremati prije dvije i pol godine te da je ruta bila vrlo brzo rasprodana čim se objavila. Kapetan pretpostavlja da je to zato što je ruta drukčije i da nudi nešto novo. Kaže da tremu nije imao.

“U našoj industriji se sve planira nekoliko godina unaprijed poput rezervacija mjesta u luci i sličnih stvari, pa tako i ova naša ruta je bila pomno planirana dvije godine unaprijed. Vrhunac ovog kruza je bio prolazak kroz Korint. Putovanje traje 28 dana, prošli smo pregršt grčkih otoka… Treme je bilo, ali nije ona loša, bolje se koncentriraš. Često bih i kod kuće odlutao u razmišljanjima o prolasku kroz Korint dok sam provodio vrijeme sa suprugom. Izvedivo jest i nema previše opasnosti, čak i da ostružeš brod nije strašno, ali opet…. Na kraju je prošlo super, dan je bio sjajan, bez vjetra. Mogao sam birati prolaz unutar šest dana, pratili smo prognozu, komunicirali s vlastima Korinta, te se odlučili za prolaz 9. listopada kako je i bilo po originalnom rasporedu”, govori kapetan.

‘Ja sam obični Jozo iz Grada, a ne neki tamo kapetan koji ulazi u povijest’

Ovaj kapetan ostaje skroman do kraja te ističe da nije navikao na medijsku pompu i da mu je to sve neobično. Ne misli da je učinio nešto posebno jer plovidbu smatra svojim poslom.

“Ne volim ja cijelu ovu medijsku pompu koja se dignula. Zovu me mediji sa svih strana svijeta, traže izjave, ali ne smatram da sam učinio nešto posebno. To je moj posao, naravno da mi je drago zbog firme koja je dobila dobar publicitet, ali stvarno me medijski interes zatekao. Ja sam obični Jozo iz Grada, a ne neki tamo ne znam kakav kapetan koji ulazi u povijest”, kazao je kapetan za kraj.