DUBROVAČKI GRADONAČELNIK PISAO BORISU JOHNSONU: Želi platiti testiranja za britanske turiste, ali pod jednim uvjetom

Gradske vlasti namjeravaju uputiti pismo britanskoj vladi s prijedlogom da Grad Dubrovnik u potpunosti financira testiranje britanskih državljana na koronavirus, a zauzvrat traže ukidanje obvezne karantene za putnike iz Dubrovačko-neretvanske županije

Grad Dubrovnik namjerava britanskim gostima u potpunosti financirati testiranje na koronavirus, ako Velika Britanija ukine obveznu karantenu za putnike iz Dubrovačko-neretvanske županije, neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik. Radi se o prijedlogu koji bi Grad u ponedjeljak trebao uputiti vladi Borisa Johnsona, kako bi zadržao tradicionalno vjerne britanske goste, ali i letove s otoka za Dubrovnik, koji bi s padom broja putnika mogli biti ukinuti.

Interes postoji

Bez obzira na novonastalu situaciju u kojoj su od subote u četiri ujutro svi putnici koji se iz Hrvatske vraćaju u Veliku Britaniju dužni testirati te provesti 14 dana u samoizolaciji, British Airways i dalje leti prema Dubrovniku, a interes britanskih građana za dolaskom u najjužniji dio hrvatske i dalje postoji. Potvrdio je to tijekom subote i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, no s pravom se postavlja pitanje hoće li tako biti i ubuduće.

“Posljednjih dana nema odmora. Interes britanskih medija je uistinu velik. Upravo sam dao intervju za Times Radio. Times Radio je britanska digitalna radio postaja u vlasništvu News UK-a. To je zajednička operacija Wireless Groupa, The Timesa i The Sunday Timesa. Ovaj put malo drugačije okruženje, ali poruke iste – Dobro došli u Dubrovnik, Grad koji od ožujka uspješno kontrolira korona virus. Nadamo se da će aviokompanije nastaviti letjeti za Dubrovnik budući da je danas pristiglo šest aviona s ukupno 352 gosta iz Velike Britanije, a tri leta danas još trebaju sletjeti u Zračnu luku Dubrovnik i zato vjerujem da će Britanci i dalje dolaziti u Dubrovnik unatoč karanteni,” objavio je Franković na društvenim mrežama.

Povoljna epidemiološka situacija

Inače, Dubrovnik je i dalje u vrlo povoljnoj epidemiološkoj situaciji. Naime, u subotu su u gradu zabilježene dvije novozaražene osobe, od kojih je jedna strani državljanin. Ukupno je u županiji 13 novozaraženih osoba. Što se tiče brojeva aktivnih slučajeva zaraze u gradu ih je 17, a u cijeloj županiji 33.

