DUBROVAČKA TV ODGOVORILA FRANKOVIĆU: ‘Podnijet ćemo još dvije tužbe’; ‘Imate više od 10 PR-ovaca i približno toliko medija’

Nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković optužio vlasnika Dubrovačke televizije Orsata Zovka za reketarenje, s televizije su najavili nove dvije tužbe protiv gradonačelnika te mu pobrojali nekoliko afera te priupitali zašto je o navodnoj ucjeni progovorio osam mjeseci nakon što se ona dogodila

U ponedjeljak je dubrovački gradonačelnik Mato Franković sazvao konferenciju za medije kako bi upozorio na pritiske s kojima se suočavaju on, njegova zamjenica te gradski zastupnici, zbog pojedinih odluka koje donose. Naveo je konkretan primjer investitora u rekonstrukciju hotela Sumratin te je, između ostalih, za pritiske optužio i pojedine medije.

Najviše se okomio na Dubrovačku televiziju, nazvavši je “produženom rukom nekretninske mafije” i njenog direktora Orsata Zovka, kojeg je optužio za reketarenje te prozvao jer je navodno tražio više novca iz gradske blagajne. Na sve su reagirali iz Dubrovačke televizije priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti.

Lokrum i aviokompanije

“Dubrovački gradonačelnik Mato Franković jučer je drugi put u nekoliko mjeseci iznio teške optužbe na račun Dubrovačke televizije. Na jučerašnjoj konferenciji za medije ponovio je kako je DUTV produkt nekretninske mafije zbog čega je i sudski spor u tijeku. Obzirom kako se vlasnik Dubrovačke televizije Orsat Zovko nalazi izvan države pisanim putem je kratko poručio sljedeće:

‘S indignacijom odbacujem sve današnje optužbe izrečene na konferenciji za medije kojima je cilj jedino i isključivo narušiti moj ugled i ugled medija koji je u mom vlasništvu. Zbog potpunih neistina iznesenih u javnom prostoru podnijet ćemo još dvije tužbe protiv dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića’, poručio je Orsat Zovko. A u sklopu Dnevnika Dubrovačke televizije objavljen je komentar Paska Tomaša na cijelu situaciju:

‘I tako se, upravo smo vidili, po drugi put gradonačelnik osvrnuo na rad novinara Dubrovačke televizije. Ne smataju mu oni koji ga veličaju i pridodavaju mu razno razne epitete poput lijepi, zgodni, visoki, odlučni ili čelični. No, smeta mu Dubrovačka televizija. Optužio nas je za cinično, netočno i lažno izvještavanje. Pa se pitamo – jesmo li netočno, lažno i cinično izvještavali kad smo otvorili aferu Lokrum. Sjećate se te afere? Ono kad je ravnatelj te ustanove prvo naredio radove pa onda proveo javnu nabavu sa 700 tisuća kuna vašeg novca. Tada je gradonačelniku to bio možebitni problem a na kraju je ispala afera koja je rezultirala razrješenjem ravnatelja.

Ako smo lagali tada gradonačelniče zašto nikad na tu temu nismo zaprimili niti jedan demantij i zašto ste smijenili ravnatelja. Jesmo li lagali kad smo izvijestili javnost da ste zapravo vi plasirali cijelu priču vezanu za 14 milijuna kuna za privlačenje aviokompanija koje je trebalo dati Ministarstvo turizma, a to isto Ministarstvo vas je demantiralo i reklo: te novce mi nikad nismo trebali dati. Možda bi vi htjeli da vas to nikad nismo ni pitali, da pitanja ne postavljamo i da odgovore ne tražimo. No, kad ste očito shvatili da ipak postoje novinari i ljudi koji će bez ikakvog straha, pa čak često i na vlastitu štetu ustrajati na odgovorima odlučili ste nas optužiti da smo mi – Dubrovačka televizija produkt nekretninske mafije.”

Mafija u interesu građana

“Ta mafija, kako je vi nazivate, bori se za interese stanara Solinske ulice i stanara bivše Hvarske. Ističem – interese stanara a time i građana ovog Grada, a ne investitora. Možda bi vi htjeli da poput nekih drugih medija nismo o tome izvijestili ni slovo no uz građane našeg grada mi smo od prvog dana. I to se neće promijeniti. Tu kako vi kažete mafiju zanima i zašto se još nije izgradio azil za životinje kojeg ste obećali i kad će se izgraditi. Tu istu mafiju zanima zašto se još niti jedna cigla nije makla na Domu za umirovljenike posljednjih 20 godina. Gradonačelniče zanima nas, jesu li takva pitanja cinična, netočna, lažna ili pak mafijaška. Jesu li ta pitanja u interesu javnosti ili kako vi kažete – privatnih investitora?

Čiji interes štitimo kad vas pitamo što ćete napraviti po pitanju ulice Janka Bobetka i kad građani mogu očekivati značajnije radove u toj ulici. Jesmo li gradonačelniče možda mafijaši jer objavimo informaciju da je Gradska uprava uputila dopis kako uskoro više neće moći financirati ambulantu na Kalomoti ni punktove hitne na Elafitima? Je li vam smeta što mi >>mafijaši<< ulazimo u svaku ulicu i kutak ovog Grada, provjeravamo probleme građana i tražimo od vas odgovore. Koje nam vi, uglavnom ne dajete. I na posljetku, ako vas se ucjenjivalo na sastanku 28. siječnja zašto ste o tome progovorili tek 28. rujna. Zašto ste nam donedavno davali odgovore, gostovali u našim emisijama i davali izjave. Što se sad gradonačelniče promijenilo? Ili bi vi ovakvim optužbama htjeli da se nešto promijeni i da se mi povučemo.

E pa uvaženi i poštovani gradonačelniče ja vam govorim, sada u ime Dubrovačke televizije, ako ste nekoga kupili ili možda naučili na neki drugi način funkcioniranja – da vas se prikazuje čeličnim i da vas se ništa ne pita toga na Dubrovačkoj televiziji nema niti će biti. Mi, pa makar bili etiketirani i kao >>mafijaši<< nastavljamo raditi svoj posao, u interesu javnosti, a ne samo za vaše interese. Vi ionako imate više od 10 PR-ovaca zaposleno da vam >>peglaju<< imidž, a približno jednak broj imate i medija. Pa izvolite, Dubrovačka televizija nije na prodaju’.”