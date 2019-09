DUBRAVKU TREBA VAŠA POMOĆ! Drogirani vozač zabio se u njegov auto. Zadobio je iznimno teške ozljede: ‘Svakodnevno trpi velike bolove’

Dubravko Hrkovac je stradao prije godinu dana u prometnoj nesreći te je jedva preživio, a danas mu je potrebno 25.000 eura kako bi se moglo nastaviti njegovo liječenje

Dubravko Hrkovac stradao je u prometnoj nesreći koja se dogodila 10. rujna prošle godine u Zagrebu. Tada je vozač drogiran upravljao autom stranih registracija te je 10 minuta prije nesreće udario tri automobila, a potom se sa otprilike 120 kilometara na sat zabio u automobil kojeg je vozio Dubravko. Drogirani vozač je potom izašao iz auta i počeo bježati, a očevici su ga uhvatili na obližnjoj željezničkoj pruzi.

Zbog svega toga, ovo je bila najšokantnija prometna nesreća u 2018. godini. Dubravko je bio dio tih vijesti, kao teško ozlijeđeni sudionik za čiji su se život borili, a na kraju i izborili, liječnici. No, njegov oporavak traje i danas.

Zbog toga se njegova supruga, Zvonka Tomasović Hrkovac, obratila javnosti s molbom za donaciju. Pokrenula je crowdfunding kampanju na internetu kako bi prikupila novac za njegovo liječenje. Prenosimo pismo Dubravkove supruge u cijelosti.

Svakodnevno trpi bolove

“Mediji se više ne pitaju kako je Dubravko. Uz Dubravkov pristanak, objavljujem i njegovu fotografiju. Dubravko je zadobio teške ozljede mozga, krvarenje u mozgu i trbušnoj šupljini te višestruke prelome glave i kontuzije mozga i pluća. Bio je u komi i na respiratoru na intenzivnoj njezi, nakon dva i pol mjeseca prevezen je u bolnicu za rehabilitaciju gdje je proveo idućih 6 i pol mjeseci da bi 12. lipnja 2019. godine, 9 mjeseci nakon tragedije, bio otpušten na kućnu njegu.

Već godinu dana usmjerena sam na to da se Dubravko oporavi. Dubravko se kognitivno oporavlja, no motorički se stanje pogoršava zbog dugotrajnog ležanja i potpuno je ovisan o tuđoj njezi i pomoći. Dubravka hranimo preko sonde jer se gutanje još nije uspostavilo. Dubravko svakodnevno trpi velike bolove. Zbog dugotrajnog ležanja došlo je do kontraktura, spazama i strukturalnih promjena te uopće nije moguće uspostaviti sjedeći položaj. Čak i uz pridržavanje dvoje ljudi, Dubravko ne može sjediti jer mu takav položaj uzrokuje veliku bol. Dubravku su nužne brojne operacije i terapije koje nisu pokrivene hrvatskim zdravstvenim sustavom.

Ne mogu kupiti ni kolica

Većinu pomagala koja su mu korisna u oporavku moramo kupiti sami. Hrvatski zdravstveni sustav ne omogućava nabavu invalidskih kolica koja su adekvatna Dubravkovoj registriranoj visini, a kamoli invalidska kolica s vertikalizatorom koji može spriječiti životnu ugroženost zbog brojnih atrofija i ozljeda zbog ležanja. Jedini način koji Dubravku sada može pomoći je moći platiti operacije, dodatne terapije, pomagala i biti maksimalno prisutan. U protivnom, teško je očekivati oporavak, a često dolazi do pogoršanja.

Ja sam prvih nekoliko mjeseci potpuno napustila posao i preselila se u grad u kojem se nalazi bolnica za rehabilitaciju. Sada jedva da stignem raditi 10-15 sati tjedno jer svakodnevno njegujem Dubravka i organiziram sve što mu je potrebno.

Potrebno 25.000 eura

Dubravku su hitno potrebne operacije, dodatne terapije i pomagala. Mjesečni troškovi za Dubravkove potrebe iznose 2500 EURA, a jedna operacija 5000 EURA. Stoga nam je hitno potrebno skupiti novac za 6 mjeseci borbe za Dubravkov život i za dvije operacije. To je ukupno 25.000 EUR.

Dubravko je i sam terapeut. Tijekom 27 godina obavio je više od 25.000 tretmana u Hrvatskoj i inozemstvu, a kako je većina njegovih klijenata bila teško ili potpuno nepokretna, dvadesetak godina tretmane je radio u kućnim posjetima. Do nesreće je obavljao i dužnost podpredsjednika Sudačke komisije Hrvatske bowling sekcije i profesionalno je bio aktivan u BK Nomad. Od 2016. student je Hrvatske akademije osteopatije, a i to školovanje je prekinuto ovom nesrećom.

Cijena oporavka osoba stradalih u prometnim nesrećama je daleko veća od gornjeg iznosa, no gornji iznos pomogao bi nam sada. Do vremena kad Dubravko konačno dobije adekvatnu isplatu od odgovornih osiguravajućih kuća, čekanje znatno ugrožava njegovo zdravlje i život.

Osiguravajuće kuće se pravdaju ustaljenom procedurom obrade međunarodnih šteta, što kao posljedicu ima uskratu isplate na koju Dubravko ima neosporno pravo. Dramatične okolnosti ove nesreće, kao i iznimno teške posljedice moraju imati adekvatniji, humaniji i konkretniji tretman nego što je trenutni odnos odgovornih (hrvatskih i inozemnih) osiguravajućih kuća. Događa se da ljudi izgube bitku prije nego što dođu do novca koji im pripada i koji bi pomogao, no primorani su čekati da se osiguravajuće kuće i sustav dogovore kad je za njih pravo vrijeme za pomoć.

Osiguravanje dostojnog života

U jednom trenutku ostajete sami tražeći pomoć od ljudi koji su spremni pomoći sada. Ključno pitanje nije novac, nego kako Dubravku osigurati dostojan život. Odgovor na to pitanje nisu dale osiguravajuće kuće pravdavajući se procedurom dok se nevina žrtva bori za život.

Životi članova naše obitelji trajno su promijenjeni zbog prometne nesreće za koju je krivac osoba koja će vjerojatno za šest mjeseci ponovo sjesti u auto. Teške situacije služe isključivo da nas osnaže, no ponekad su one toliko velike za jednu osobu da je potrebno pokrenuti cijeli svijet kako bi se kroz njih prošlo. Ova teška situacija nije nam prepreka da se radujemo svakom novom trenutku.

Cilj je ostati pozitivni

Dubravko je preživio zaista teške ozljede i oboje smo se odlučili za oporavak. Naš cilj je ostati pozitivni i bez obzira što nas sutra čeka želimo u ovom trenutku živjeti maksimum.

Moje ime je Zvonka. Ja sam Dubravkova supruga i skupljam sredstva koja mogu pomoći da Dubravko sjedne u kolica i uključi se ponovno u život. Otkako se dogodila ova nesreća, naučila sam vrijednost podrške drugog čovjeka, svih vas. Zato vam u Dubravkovo i svoje ime, od srca unaprijed zahvaljujem.

Kampanja će se smatrati uspješnom čak i ako se sakupi manji iznos od gore navedenoga. U slučaju da se sakupi veći iznos, poznajemo mnogo ljudi u sličnim situacijama s kojima ćemo rado podijeliti višak novca.”