DUBRAVKO PONOŠ DAO MANDAT NA RASPOLAGANJE! ‘Nisam divljak, jednom sam izgubio živce’

Dubravko Ponoš stavio mandat na raspolaganje

Nakon što je prije dva dana objavio da ga tajno snimljenim razgovorom ucjenjuje predsjednik Radničkog vijeća u Fondu Mislav Kotarac, kojega na toj snimci vrijeđa i prijeti mu, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš stavio je danas mandat na raspolaganje, piše N1.

“Imam dobru i lošu vijest. Dajem mandat na raspolaganje”, rekao je Ponoš te dodao da je “spreman nositi se sa svim posljedicama svoje neprimjerene komunikacije”.

“Ako sam ja kao direktor izgubio rat protiv loših birokrata i neradnika, trebamo li svi mi kao građani izgubiti rat protiv tih istih neradnika? Je li vijest svađe dvoje ljudi ono što treba zaokupiti sav medijski prostor danima, a riješili smo to vrlo brzo, jer ja stojim iza svojih riječi, dok je druga vijest izlazak hrvatske s kvalitetnijim kreditnim rejtingom vijest koja je bila na marginama?”, upitao je Ponoš.

Na čelu ljestvice po postotku bolovanja

“Zašto je Hrvatska na čelu ljestvice po postotku bolovanja Europske unije, koliko to košta gospodarstvo, koliko to košta nas kao Fond? Je li vam čudno da netko nakon toliko mjeseci bolovanja ode na godišnji i zadnji dan padne u stanje šoka? Tko je potpisao te naloge?”, upitao je.

“Više od godinu dana postoji snimka, nitko me nije kontaktirao. Iz kabineta ministra snimku sam dobio u ponedjeljak, u utorak sam je objavio, a kad ju je on dobio ne znam. O temi moje neprimjerene komunikacije razgovarao sam s ministrom 15. listopada, mjesec i pol nakon događaja. Ministar Ćorić zna za postojanje tog razgovora, zašto se snimka pojavila godinu i nešto dana kasnije, zašto Ćorić traži sad da dam mandat na raspolaganje, a zašto za taj razgovor zna više od godinu dana? Ima sve alate da me smijeni, jer u upravnom odboru sjede ljudi iz Ministarstva okoliša i energetike. Preuzmite odgovornost i učinite to što smatrate da je neophodno, ako je neophodno”, rekao je Ponoš.

Uzet će bolovanje

Nakon što je dao mandat na raspolaganje, on ide prvo na upravni odbor, zatim na Vladu. Ponoš je istaknuo da ne zna koliko će trajati ta procedura, ali da “neće uzeti bolovanje ili godišnji odmor” dok čeka odluku.

Uvjeren je da nije kriv te smatra kako je trebalo “i znanja i hrabrosti uhvatiti se u koštac s problemima u Fondu. Onaj direktor kratkog fitilja napravio je neke uvjete da Fond može nakratko funkcionirati. Nitko nije rekao da sam glup i nesposoban, nisam divljak, jednom sam izgubio živce, snosim posljedice za to. Izazova je strahovito puno, problema će biti, bojim se za budućnost Fonda, ali držim sve fige da taj rezultat bude što bolji, jer sam uložio dvije godine života u sve ovo”, rekao je Ponoš te dodao da je protiv Kotarca pripremio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog snimanja.

