Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica danas je premijeru Andreju Plenkoviću uručila prvu ratu sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u iznosu od 700 milijuna eura.

"Veliko mi je zadovoljstvo i, moram reći, ponos biti danas u Hrvatskoj i uručiti predsjedniku Vlade, gospodinu Plenkoviću, prvi obrok bespovratnih sredstava iz Plana oporavka i otpornosti, takozvanog NextGenerationEU, u iznosu od 700 milijuna eura", rekla je Šuica tijekom zajedničke izjave nakon sastanka.

Istaknula je, kao i Plenković, da je to najveći obrok koji je Hrvatska ikada dobila bespovratno od Europske komisije.

Plenković je rekao da je instrument NextGenerationEU (EU sljedeće generacije) snažan ekonomski i financijski odgovor na krizu pandemije COVID-a.

"Ovo je novac za reforme koje smo poduzeli do 31. prosinca prošle godine, Komisija ih je evaluirala, one se tiču i tržišta rada, i socijalne zaštite, i aktivne mjere zapošljavanja, nacionalnog plana razvoja zdravstva, programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora, u području vodnog gospodarstva višegodišnji program gradnje vodnih građevina, niz aktivnosti u području prostornog uređenja graditeljstva, poput programa za cjelovitu obnovu zgrada i visokoučinkoviti alternativni sustavi... To su samo neki od poteza koje smo napravili, koji su nam omogućili da EK da ovu pozitivnu evaluaciju", rekao je premijer.

Uz premijera na sastanku su bili ministar financija Zdravko Marić te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.