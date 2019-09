DUBRAVKA ŠUICA IMA RAZLOGA ZA OSMIJEH: Slovi kao favoritkinja za mjesto europske povjerenice. Plaća? ‘Solidnih’ 20.000 eura

Dubravka Šuica slovi za izglednu kandidatkinju na mjesto europskog povjerenika, a krajnji rok za nominaciju je 26. kolovoza

U najužem krugu suradnika premijera Andreja Plenkovića, Dubravka Šuica slovi kao favoritkinja za mjesto europske povjerenice, no Večernji doznaje od drugih izvora iz Vlade kako se premijer neće žuriti sa službenom objavom imena osobe koja će zasjesti na najvišu dužnost koju Hrvatska može popuniti u Europskoj komisiji.

Jedna upućena osoba rekla je kako “rok za nominaciju nije ovaj tjedan, nego 26. kolovoza, tako da odluka o tome još nije u zreloj fazi”.

Rodna ravnopravnost

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da kolegij europskih povjerenika ima jednak broj žena i muškaraca. Također, želi da joj države članice ponude po jednog kandidata i jednu kandidatkinju, pa da ona napravi konačni izbor. No, neke zemlje, poput Grčke i Slovenije, ponudile su jednog kandidata, i to muškarca. U ovom su trenutku sigurne nominacije za 15 povjerenika, od toga 10 muškaraca i pet žena, što stavlja teret na ostale članice da nominiraju žene.

Zbog toga, ali i činjenice da je voditeljica HDZ-ove delegacije u Europskom parlamentu i prva potpredsjednica kluba zastupnika Europske pučke stranke u novom sazivu Parlamenta, Dubravka Šuica se čini najizglednijom za nominaciju. Ranije se spekuliralo i o drugim imenima, ali ona su ili stradala u rekonstrukciji Vlade, poput Gabrijele Žalac ili “unaprijeđena” na više funkcije, poput Zdravka Marića ili Davora Božinovića.

“Nema smisla imenovati nekoga potpredsjednikom Vlade da biste ga za mjesec dana poslali za europskog povjerenika”, komentirao je izvor iz Vlade.

Prepuštanje funkcija

No, Šuičinoj kandidaturi ne ide u prilog to što je ona u Europskom parlamentu izborila najvišu poziciju koju je ijedan član HDZ-a ikad imao. Malo je vjerojatno da bi netko od ostalih HDZ-ovaca bio izabran za potpredsjednika Europskih pučana, ako se Šuica odluči napustiti Parlament. Njezina zamjena, Sunčana Glavak, nije izgledna opcija za tu poziciju, no ako Plenković procijeni da nema bolju kandidatkinju ili kandidata, nominirat će Šuicu, bez obzira na odricanje od važne funkcije unutar europske grupacije pučkih stranaka.

Iako Plenković o tome šuti, neslužbeno se doznaje da je čvrstog uvjerenja kako Hrvatska “ima dosta kredita” kod nove predsjednice Komisije i da može računati na važan porfelj. Sve proizlazi iz propalog prijedloga Njemačke i Francuske, kojim je predsjednik Europske komisije trebao biti Frans Timmermans. Von der Leyen je svjesna da su se stvari okrenule u njezinu korist zbog više čimbenika, između ostalih i Plenkovića, koji je unutar Europskih pučana predvodio kampanju protiv Timmermansa na čelu Komisije.

Nakon što Ursula von der Leyen bude imala popis svih kandidata za europske povjerenike, oni bi u rujnu trebali biti saslušani pred odborima Europskog parlamenta. Nakon toga će, od 22. do 24. listopada, europarlamentarni zastupnici glasovati o prihvaćanju cijele Komisije, koja bi s radom, ako sve prođe u redu, trebala početi 1. studenoga. Dubravka Šuica, ili bilo koji drugi hrvatski kandidat ili kandidatkinja, bi dolaskom na poziciju povjerenika imali plaću od 20.000 eura, donosi Novi list.

