DUBRAVKA ŠUICA I NJENA BIZARNA ČESTITKA ZA DAN ŽENA: ‘Žene se žele odreći djela odgovornosti znajući da će muškarac sigurno dovesti brod u luku’

Dubravka Šuica prenijela je status Alis Marić u kojem, između ostalog, stoji da većina žena ‘i dalje voli kada muškarac može i želi preuzeti vodstvo’

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, Dubravka Šuica je čestitala Međunarodni dan žena. Učinila je to na svom privatnom, ali i službenom profilu na Facebooku i to na dva različita načina. U prvoj je čestitci preuzela citat autorice popularne Facebook stranice “Čitaj knjigu”, Alis Marić. Na početku tog citata stoji kako bi žene trebale preuzeti odgovornost.

“Nemojmo samo biti žrtve ili tvrditi da smo uskraćene za ovo ili ono. Nisu nam sve muškarci krivi. Mi smo majke koje odgajamo svoje sinove i kćeri. Dakle ti muškarci i te žene u konačnici dolaze od nas. Djeca uče primjerom? Ili?”, stoji u uvodu teksta. U nastavku piše kako su se vremena i zahtjevi žena promijenili pa danas većina njih više “nije financijski ovisna o muškarcima, a i razvile smo identitet koji nadilazi identitet domaćice. Snažne smo, neovisne i samoodređene”, stoji u statusu kojeg je Šuica podijelila.

‘Žene se žele odreći dijela odgovornosti’

No, usred citata kreće nagli zaokret “u radnji”, koju žene “ne bi trebale zaboraviti”. “Bez obzira koliko je moderna žena snažna i neovisna, većina nas i dalje voli kada muškarac može i želi preuzeti vodstvo”, piše Šuica.

No, vrhunac tog zapleta dolazi na kraju statusa, gdje se zaključuje da žene žele muškarca koji će ih voditi i koji je “odrastao, preuzima odgovornost i zna što želi”. “Preuzimati odgovornost i voditi su dvije najvažnije muške osobine i vještine koje postoje. A one su potrebne kako bi se žena mogla prepustiti u svojoj ženstvenosti. Nemojmo je se odreći. Ta razmjena ženske i muške energije je itekako važna. Žene se žele odreći djela odgovornosti znajući da će muškarac sigurno dovesti brod u luku – ma koliko bila more bilo olujno. Priznajmo to”, piše u tekstu kojeg je preuzela Šuica.

Pozvala na borbu za jednakost

No, Šuica, inače potpredsjednica Zajednice žena Europske pučke stranke, na svom je službenom profilu na Facebooku proslavila Dan žena na potpuno drugačiji način. Tamo na engleskom jeziku poziva žene na borbu za rodnu jednakost.

