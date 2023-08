Na Alci se kao i obično okupio čitav državni vrh, a premijer ne vidi ništa posebno u njegovom razgovoru s predsjednikom ističe da se "uvijek kulturno pozdrave na Oluji i Alci, ali iz toga, koliko se može naslutiti, ne treba iščitavati zatopljenje odnosa Pantovčaka i Banskih dvora.

"Hoće li on potpisati odluku o VSOA-i? To je na njemu, mi smo usuglasili i ja sam svoj dio papira potpisa, bilo bi dobro da i on jer su ostala četiri radna dana. Vlada i danas radi, održat ćemo telefonsku sjednicu da pomognemo Sloveniji i poslat ćemo jedan helikopter koji će im pomoći u prijevozu stvari i pomoći”, rekao je Andrej Plenković za N1.

Uhićenje HOS-ovaca nije želio komentirati, rekavši tek da je to posao policije a ne Vlade, ali je puno rječitiji bio o Predsjedniku.

Tvrdi da 90 posto svih imenovanja unutar oružanih snaga su na stolu Milanovića. “Ne ponaša se sukladno zakonu jer traži nekakav paket. To je možda u njegovoj glavi, ali toga nema u zakonu”, napomenuo je. Na pitanje o čemu su jučer pričali na Oluji samo je kroz osmijeh odgovorio: “Honeymoon (eng. medeni mjesec)”.

'Sinja se sjete na dan Alke i mašu iz počasne lože'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj. Osvrnuo se na se probleme s vremenom i istaknuo kako mu je kao gradonačelniku važno gostroprimstvo "da pokažemo svijetu i svim gostima naš identitet i tradiciju, našu vjeru.", rekao je za N1 i odmah dodao:

"Kao gradonačelnik ipak moram reći - nije dovoljno da se Sinja sjete na dan Sinjske alke i da mašu iz počasne lože, poglavito u predizborna vremena".

