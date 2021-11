Obljetnica pada Vukovara i Kolona sjećanja ove godine dolazi u jeku najžešćeg sukoba predsjednika Zorana Milanovića s jedne i ministra obrane Marija Banožića i premijera Andreja Plenkovića s druge strane, a taj sukob prijeti da zasjeni taj događaj koji bi trebao pokazati jedinstvo i pijetet prema žrtvama toga grada u Domovinskom ratu.

Sukob između predsjednika i ministra obrane eskalirao je krajem listopada kada je Milanović naredio načelniku Glavnog stožera Robertu Hranju da ministru Banožiću zabrani govoriti u krugu vojarne u Požegi. Nakon toga je Banožić zatražio Hranjevu ostavku, a Milanović ostavku ministra.

Na eskalaciju sukoba i zabranu govora ministru Milanović se odlučio nakon što je Banožić umirovio zapovjednika Počasno-zaštitne bojne Elvisa Burčula i time naljutio predsjednika. Potom je krenula baražna vatra i optužbe s obje strane koja se nije smirila ni do danas kada bi u Vukovaru Plenković, Milanović i Banožić treba u miru hodati u istoj koloni.

Stožer 2013. godine blokirao put državnom vrhu

I u prošlosti je Kolona sjećanja u Vukovaru znala biti poligon za politička prepucavanja, a najviše se pamti 2013. godina kada su pripadnici Stožera za obranu hrvatskog Vukovara blokirali put dijelu kolone u kojoj se nalazio tadašnji državni vrh - predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i predsjednik Sabora Josip Leko.

Tada čelnik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko priključio se koloni Stožera. Tih godina političke strasti uzburkala je odluka o postavljanju dvojezičnih ploča, latiničnih i ćirilićnih, na institucijama u Vukovaru što je oporbeni HDZ iskoristio za žestoku kritiku Vlade Zorana Milanovića.

No, politička situacija u Vukovaru i državi je danas drugačije nego je bila te 2013. godine. Na vlasti u državi je HDZ, dok je na čelu grada Ivan Penava, koji je kao HDZ-ovac na valu tog nezadovoljstva Milanovićevom Vladom postao HDZ-ov gradonačelnik, ali je potom napustio HDZ, a sada je predsjednik desnog Domovinskog pokreta.

Zbog tako heterogene političke situacije gdje je predsjednik države bivši SDP-ovac, premijer HDZ-ovac, a gradonačelnik predsjednik Domovinskog pokreta, današnja Kolona sjećanja pobuđuje još više zanimanja u političkom životu Hrvatske.

'Plenković bi mogao uvaljivati, a Milanović namjerno provocirati'

Kolumnist Novog lista i politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra da bi se nastavak sukoba danas u Vukovaru između predsjednika i premijera mogao nastaviti, ako Milanović procijeni da ga nečime provociraju.

"S Plenkovićem sigurno neće biti problema. Što ne znači da neće podmetati računajući na, uvjetno rečeno, Milanovićevu pristojnost tijekom obilježavanja sjećanja na žrtve Vukovara. No, mislim da se Milanović neće suzdržati, ukoliko procijeni da je to nešto što 'igra' njega osobno. Ili će namjerno provocirati jer je on tome sklon i da će iskoristiti priliku poslati neku jaku poruku na dan kada svi gledaju", kazao je Pecnik za Net.hr.

"Poznavajući Milanovićev karakter lako je moguće da će opet kritizirati HDZ. Ali, ipak se nadam da do toga neće doći jer to nije ni mjesto ni vrijeme", rekao je Pecnik koji u tom sukobu ne potcjenjuje ni "lukavost" premijera Andreja Plenkovića.

"On bi mogao onako lijepo, u rukavicama nešto reći, a zapravo će uvaljivati, kao što obično i uvaljuje Milanoviću pa bi lako moglo doći do, kako bi se to reklo, razmjene misli", zaključio je Pecnik.

'Za običnog čovjeka je nevažno hoće li se oni svađati'

Politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić smatra da se sve u Hrvatskoj svelo na Domovinski rat i da to promiču HDZ i desnica. "Vukovar, naravno, treba poštivati i na ovu okruglu obljetnicu treba odati poštivanje žrtvama Vukovar, ali sve to treba staviti u kontekst ukupne hrvatske povijesti", rekao je Lalić u razgovoru za Net.hr te dodao kako neki imaju velike političke koristi od takve situacija.

Smatra da će Milanović i Vlada iskoristiti i obljetnicu u Vukovaru za nastavak sukoba. "Ali to su umjetni sukobi i ne tiču se bitnih problema ove zemlje", kaže Lalić koji dodaje kako njega kao građanina ne zanima je li netko iz vojske poslan u mirovinu dva mjeseca prije vremena.

"Hoće li se oni svađati ili neće za život običnog čovjeka je nevažno", smatra Lalić.

Svi se nadaju kako se danas neće ponoviti 2013. godina kada je Hrvatska bila podijeljena na dvije kolone već da će u prvi plan izaći sjećanje na žrtve iz Domovinskog rata kao i traženje načina kako pomoći u poboljšanju života stanovnika Vukovara u budućnosti. A za takav fokus čini se kako bi bilo najbolje da se razmirice državnog vrha primire bar na jedan dan.