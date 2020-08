DRŽAVNI TAJNIK U MINISTARSTVU TURIZMA: ‘Nismo na oko četiri, nego na oko pet milijuna stanovnika. Logično je povećanje zaraženih’

‘Simptomatično je da je odluka Italije prvo donesena na razini onih regija koje su turistički prošle loše. Uveli su nužnost testiranja za svoje direktne turističke konkurente, odnosno za Maltu, Hrvatsku, Španjolsku i Grčku’, kaže državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina

Državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina smatra da prilikom tumačenja porasta broja zaraženih koronavirusom treba uzeti u obzir da je proteklih sedam dana Hrvatska imala u prosjeku 730.000 turističkih gostiju.

“To znači da nismo na oko četiri milijuna nego na oko pet milijuna stanovnika. Logično je da s tom otvorenošću, radom i primanjem gostiju imamo povećanje broja slučajeva”, kazao je Glavina za N1.

‘Turizam nam je strahovito bitan, da ostvarimo priljev deviza’

On ističe da i neki turistički konkurenti Hrvatske također bilježe rast broja zaraženih, “iako neki od njih niti nemaju turističku sezonu”. Brojem turista Glavina također tumači i to što je prosječna dob s proljetošnjih više od 50 godina u ljeto pala na 35 godina. To se kaže, događa i drugdje. No, iz njegove perspektive, bitno je da dosadašnji tijek sezone donosi promet od 50 posto u odnosu na prošlu godinu, a ovogodišnji kolovoz 70 posto lanjskog.

“Ništa nam se nije dogodilo slučajno, ništa nam nije palo s neba”, rekao je te dodao da je trebalo sačuvati radna mjesta i infrastrukturu kako bi bilo moguće primiti tolike turiste.

“Turizam nam je bio strahovito bitan, da ostvarimo priljev deviza”, kazao je.

Italija uvela mjere za svoje turističke konkurente

Što se tiče kritika na epidemiološko stanje u Hrvatskoj koje ponajviše stižu iz Italije, Austrije i Njemačke, Glavina kaže kako su to u velikoj mjeri – špekulacije.

“Simptomatično je da je odluka iz Italije prvo donešena i razgovarana na razini onih regija koje su turistički prošle loše. Apulija, Sicilija, Kampanija… Uveli su nužnost testiranja za svoje direktne turističke konkurente, odnosno za Maltu, Hrvatsku, Španjolsku i Grčku. Vidimo to kao dio nastojanja da zadrže goste tijekom ferragosta”, kazao je.

Za odluku Austrije da zasad ne uvodi restrikcije Hrvatskoj već samo obavezna testiranja kazao je da to “samo po sebi možda nije tako loše”.

“Hrvatska je za sve treće zemlje uvela obavezu testiranja u 48 sati prije dolaska. Jedina smo zemlja koja prima Amerikance, pa dolaze s testom i funkcionira sve OK”, kazao je Glavina za N1.

