DRŽAVNI TAJNIK OTKRIO KOJI JE MOST U ZAGREBU U NAJLOŠIJEM STANJU: ‘Uputili smo hitan dopis građevinskoj inspekciji’

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir rekao je u petak vezano za oštećenje pješačkog Savskog mosta, da je taj most u najlošijem stanju, a i ostali zagrebački mostovi su loše održavani, pa je Ministarstvo pozvalo građevinsku inspekciju da izađe na sve mostove u gradu, utvrdi u kakvom su stanju i ocjeni treba li koji zatvoriti.

“Mi smo danas uputili hitan dopis građevinskoj inspekciji koja je od travnja u sklopu Državnog inspektorata, da poduzme sve što je građevinskoj inspekciji na raspolaganju da zaštiti zdravlje i život naših građana. Uputili smo im dopis sa zahtjevom da izađe na teren i ocijeni koji most treba zatvoriti momentalno i sada je na njima da zauzmu stav”, naveo je Uhlir.

Napao Bandića

Ustvrdio je kako je “žalosno što Grad Zagreb odnosno njegov gradonačelnik, to nije bio u stanju napraviti kroz sve ove svoje godine mandata”.

Uhlir je novinarima dao izjavu ispod Jadranskog mosta, poručivši da se održavanje mostova mora provoditi svake godine i to prema određenom planu,

Ocijenio je kako je i Jadranski most također ugožen ne manje nego Savski, samo što se to možda na prvi tren ne vidi. Rekao je da se kod južnog upornjaka vidi da je armatura u potpunosti provirila iz mosta, što znači da više nema svoju ulogu, a, dodao je Uhlir, pitanje je što je s ostalim dijelovima.

Pročitao je što piše u Izvodu iz stručnog elaborata koji je ovlaštena tvrtka napravila 2017., odnosno koje je mjere Grad Zagreb trebao poduzeti odmah, hitno i neodgodivo 2017. na Jadranskom mostu, ali to nije napravio.

Grad Zagreb je, između ostaloga, trebao zamijeniti sve prilazne naprave i ležajeve, ukloniti postojeći asfalt kolnika i staza, izvršiti sanaciju kompletne hidroizolacije, sanirati betonsku konstrukciju, AB ploču i nosače, slivnik i sustav odvodnje kako bi se zaustavila degradacija betonske konstrukcije, a kako bi se osigurala potrebna sigurnost pješačkog i voznog prometa; trebao je odmah izvršiti sanaciju pješačkih čeličnih odbojnih ograda. Momentalno je trebao izvršiti sanaciju elemenata opreme gornjeg ustroja, kazao je Uhlir.

Je li Jadranski most uopće siguran za promet?

Poručio je da od ovog trenutka građevinska inspekcija donosi odluku je li Jadranski most uopće siguran za promet.

“Dakle, ako neki gradonačelnik, u primjeru Grada Zagreba koji je najveći grad u Hrvatskoj s najvećim prirezom koji ubire od nas građana, nije u stanju sam održavati i brinuti, onda mora inspekcija izaći i provesti tu radikalnu mjeru. Dakle, to je kaznena mjera – zaustaviti promet i uputiti onda građane svom gradonačelniku”, kazao je državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dodao je kako to Ministarstvo inače ne radi jer se podrazumijeva da svatko u državi radi svoj posao i ono što mu je zakonom dato u nadležnost; ali, rekao je Uhlir, kada se događa ovakva anomalija, devijacija sustava da imate nekoga tko ima osam milijardi godišnje na raspolaganju a nije u stanju održavati svoje konstrukcije, onda mora država intervenirati.

Neke mostove će možda zatvoriti

Uhlir je rekao da će sada vidjeti hoće li se i koji će se most morati zatvoriti.

Na pitanje što je s Mostom slobode, Jankomirskim mostom, Omladinskim mostom i mostom u Podsusedu, Uhlir je rekao da su svi ti mostovi 2016. i 2017. analizirani te da svaki od njih ima ozbiljnih problema jer se kontinuirano ne održavaju.

Dodao je da su mostovi izloženi velikom opterećenju – dinamičkom zbog prolaska automobila te zbog utjecaja atmosferilija, te kako nije predviđeno da traju 100 godina bez održavanja.

Upitan je li se osjeća sigurno kad prolazi zagrebačkim mostovima, kazao je da je vrlo zabrinut zato što je duboko svjestan plana i programa održavanja, jer ako se 20 ili 30 godina apsolutno ništa ne radi, onda se svi moraju zapitati preko čega voze.

Uhlir je na pitanje zašto tek sada reagiraju te ima li to veze s odnosom gradonačelnika Milana Bandića i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, odnosno HNS-a, Uhlir je rekao da oni o problemu mostova razgovaraju od kolovoza 2018., apeliraju na druge gradove ali i na Grad Zagreb koji ima najviše mostova i najviše prometa preko tih mostova, te dobivaju nekakva obećanja.

Kazao je da su zbog pritiska Ministarstva počeli i radovi na Mostu slobode, ali, nikad nisu dobili odgovor od Grada, što je sljedeće.

‘Inspektorat mora početi zatvarati mostove’

Sada kada je pala ploča na pješačkom Savskom mostu, odlučili su kako je ‘potrebno da inspektorat počne zatvarati mostove’, dodao je.

Komentirajući što Bandić proziva ministra da nikako ne utječu na popravljanje tih mostova, državni tajnik Uhlir je ustvrdio da oni nemaju u čemu utjecati. Podsjetio je kako je Ministarstvo, nakon slučaja urušavanja mosta u Genovi u Italiji, zatražilo od hrvatskih gradova podatke o planovima i održavanjima mostova, ali na žalost, kaže, ono što su dobili bilo je poražavajuće.

Uhlir je ocijenio da je najveći problem u Gradu Zagrebu koji iako ima proračun od osam milijardi kuna godišnje, nije bio u stanju napraviti plan i program održavanja svojih mostova i dovedeno je do toga da se je ovih dana dogodio problem na Savskom mostu, koji je pješački most, koji je u najlošijem stanju. Kazao je da je to čelišni most koji je pod utjecajem atmosferilija počeo hrđati u tolikoj količini da su počeli otpadati dijelovi s njega.

Uhlir je apelirao na one koji brinu o Zagrebu da moraju izvršavati svoje zakonske obaveze. Podsjetio je da država redovito donosi plan i program održavanja svojih konstrukcija na Vladi svake četiri godine, ali, kako kaže, lokalna uprava nije bila pod kontrolom i nije se znalo što se zbiva s održavanjem tih konstrukcija.