DRŽAVA ŽELI IZNAJMITI VILU U PRIVATNOM VLASNIŠTVU? Vlasnica tvrdi: ‘Ovo je cirkus koji će na kraju platiti porezni obveznici!’

Ponovljeni poziv Ministarstva neugodno je iznenadio Zagrepčanku Kseniju Mikulčić koja tvrdi da je vila u Svetom Jakovu njezino vlasništvo

Vila Regenhart u Svetom Jakovu nalazi se u privatnom vlasništvu, a država ju svojata. Da Ministarstvo državne imovine ne odustaje od iznajmljivanja tog objekta pokazuje ponovljeni javni poziv Ministarstva najmoprimcima, piše Dubrovački vjesnik. U srpnju je Ministarstvo brzo povuklo Javni poziv za zakup nekretnine koju je tvrtka Mieta der villa Regenhart j.d.o.o. kao najbolji ponuditelj planirala unajmiti za milijun kuna godišnje. Prošle subote su ponovno objavili oglas u Jutarnjem listu gdje se nudi sklapanje Ugovora o zakupu na rok od 30 godina uz krajnji rok podnošenja ponuda 17. prosinca 2019. godine do 10 sati.

No, ponovljeni poziv Ministarstva neugodno je iznenadio Zagrepčanku Kseniju Mikulčić, ženu s hrvatskim i američkim državljanstvom. Naime, ona tvrdi da je vila u Svetom Jakovu njezino vlasništvo te da to nije upitno pa je priložila i dokaze o kupnji nekretnine od pravnog naslijednika Jugobanke d.d. koja se prije stečaja zvala Jugobanka a.d. Rješenjem Trgovačkog suda 2003. vila je isključena iz stečajne mase banke, no čini se da zdanje nije izuzeto od primjene aneksa G Sporazuma o sukcesiji kojom se regulira povrat imovine tvrtki i ustanova zemalja sljednica SFRJ.

‘Ovo je cirkus!’

“Odluka Ministarstva državne imovine da moju vilu u Dubrovniku opet pokuša dati u najam trećim osobama, te da ne ispuni obavezu prema privatnoj imovini temeljem aneksa G i međunarodnog prava, u mom slučaju skupo će koštati hrvatske porezne obveznike kojima država laže da će se privatnom imovinom nekog dioničarskog društva kompenzirati neriješeni srpskohrvatski odnosi. Ja ću svoj dio dobiti, kad-tad, i od Republike Hrvatske i od pojedinaca odgovornih za ovaj cirkus. Za greške RH neka snose odgovornost oni koji su takve državne službenike izabrali”, rekla je Ksenija Mikulčić za Dubrovački vjesnik.

Mikulčić “ne zna koji bi ozbiljni poslovni čovjek preuzeo rizik i unajmio vilu od države koja nije vlasnica tog objekta”. Tvrdi da prema međunarodnom pravu ta ista država treba objekt vratiti osnovnom titularu u bilo kojem trenutku pa ne zna koji bi poslovni čovjek prihvatio uvjet da se odriče prava potraživati naknadu za uložena sredstva, bilo na ime naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine ili nečeg drugog, bez obzira na to jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti zakupodavca.

“Zamislite što se može dogoditi ako najmoprimac uredi objekt, uloži za to golema sredstva a aktivira se Aneks G? Tada se prema međunarodnom ugovoru Upis RH proglašava nevažećim, a time i ugovor o najmu”, upozorila je Mikulčić potencijalne zakupitelje poznate vile.

Iz Ministarstva državne imovine tvrde da oni imaju sva prava na vilu

Opaske Ksenije Mikulčić ne brinu Ministarstvo državne imovine jer su za Dubrovački vjesnik izjavili da imaju pravo na raspolaganje objektom i to zbog presude dubrovačkog Općinskog i Županijskog suda te Vrhovnog suda RH u Zagrebu. Ministarstvo uvjerava da je tim presudama potvrđeno vlasništvo RH nad Vilom Regenhart. Rješenje Vrhovnog suda iz 2012. u predmetu gdje se Mikulčić pojavljuje kao umješač u tužbi koju je protiv države podnijela Jugobanka a.d., Beograd odbija tužbeni zahtjev za brisanjem uknjižbe prava vlasništva u korist RH nad nekretninama Regenharta i okolnih parcela.

Jednostavnije rečeno, odbacuje se zahtjev Jugobanke a.d. za knjiženjem vile u Svetom Jakovu, a tužitelju se određuje plaćanje cifre od 211.350 kuna na troškove postupka na račun RH. No, Mikulčić ne odustaje od tvrdnji da je otkupom vile od Jugobanke, za koju je uredno platila porez, stekla nepobitna vlasnička prava. Upravo će svoja vlasnička prava Ksenija Mikulčić morati dokazivati novom tužbom protiv države kao “iznajmljivača” Vile Regenhart za ugostiteljske i turističke svrhe.