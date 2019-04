DRŽAVA UKIDA ČAK 190 NAMETA: Stočari će godišnje uštedjeti ukupno 17 milijuna kuna

Samo za rodovnike se do sada plaćalo 600 kuna po grlu

Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je stočarima190 administrativnih nameta od ušnih markica do birokracije , a prema gruboj računici, tako ih je rasteretila za 17 milijuna kuna troškova na godinu.

“Sredstva koja će pomoći našim poljoprivrednicima da budu konkurentniji da lakše prebrode sve svoje poslovne probleme ako ih imaju. I na kraju krajeva država kad može oslobodit poljoprivrednike to treba i činit. Država će platit te markice, dijelimo ih po ključu koji nam je potreban jer sva stoka treba biti označena. Ali troškove kupovine markice će konkretno platiti ministarstvo”, hvali se Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede.

‘Pa evo jutros sam to sve stavio malo na papir’

No što to konkretno znači za stočare? “Pa evo jutros sam to sve stavio malo na papir. Godišnje troškove za stado i po mojim nekim grubim izračunima to se kreće od 8 do 10 tisuća kuna za moje gospodarstvo”, rekao je za RTL Jure Murgić, vlasnik OPG-a. Murgićevi u svoje gospodarstvo neprestano ulažu, a do sada ih je državni aparat dosta koštao. Samo za rodovnik su do sada plaćali 600 kuna i to po grlu.

“Kad kad imate jedno 5 do 6 bikova, samo je tu 3500, 4000 kuna. Zatim elektronsko vođenje registra životinja koje je koštalo godišnje nekih 500 kuna plus PDV tako da tu se troškovi jako brzo penju koji su nevidljivi uz stado, ali gospodarstvo snosi taj trošak”, kaže ovaj poljoprivrednik.

Ukupno, stočari će tako uštedjeti ukupno 17 milijuna kuna godišnje, a državna blagajna neće ostati prazna jer su se postigle uštede u pripajanju agencija s Ministarstvom poljoprivrede.