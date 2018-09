DRŽAVA SMISLILA KAKO ĆE KAZNITI TRGOVCE KOJI ODBIJU SMANJITI CIJENE: ‘U interesu im je ne igrati se s reputacijom’

Ministarstvo poljoprivrede i druga resorna ministarstva upozoravat će javnost na one trgovce za koje uoči da nisu smanjili barem dijelom cijene sukladno smanjenju poreza na dodanu vrijednost na neke proizvode, ali i na one koji cijene uoči smanjenja podignu

Budući da nema zakonskih mogućnosti sankcionirati trgovce koji ne spuste cijene nakon smanjenja PDV-a, država je odlučila kupce upozoravati na one trgovce koji cijene nakon 1. siječnja ne spuste ili ih “neopravdano” podignu, a onda to “kompenziraju” razmjernim smanjivanjem cijena od 1. siječnja 2019. Potvrdio je to za Jutarnji list ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić ističući kako Vlada samo može uputiti trgovcima “moralni apel”.

VLADA VAM UPORNO MAŽE OČI: Pompozno najavljuju smanjenje PDV-a i jeftiniju hranu, ali pogledajte koliko će nam time zapravo ‘pomoći’

Naime, s početkom godine cijene bi zbog smanjenja PDV-a trebale pasti dječjim pelenama, mesu i jesivim klaoničkim proizvodima, ribi i rakovima, mekušcima i ostalim vodenim beskralježnjacima, jestivom povrću, korijenu i gomolju, voću, orašastim plodovima te jajima. No, posavlja se pitanje hoće li trgovci doist aspustiti cijene ili će nešto ipak zadržati za sebe.

Neki već najavili smanjenje cijena

“Mi pratimo indekse cijena na mjesečnoj razini, tako da znamo kako se kreću cijene u ovoj godini. Vjerujem da je trgovcima u interesu ne igrati se svojom reputacijom. Bude li nekih odstupanja koja mi uočimo, izvijestit ćemo javnost o tome. U svakom slučaju, očekujem da će cijene pasti za iznos smanjenja PDV-a, da će to učiniti apsolutno svi lanci, neki su to već i sad najavili”, kazao je Tolušić dodajući kako smanjenjem PDV-a pomažu i domaćoj proizvodnji

Prema računici Jutarnjeg lista, od 1. siječnja 2019. svinjskom butu bi primjerice cijena po kilogramu trebala pasti s 40 na 36 kuna, junećem s 50 na 45 kuna, a telećem kareu s 45 na 40,40 kuna. Pastrvi bi, pak, cijena trebala pasti s 26 na 20,80 kuna, piletini s 30 na 27 kuna, a primjerice jajima s 12 na 10,90 kuna. Kilogram jabuka ne bi trebao koštati 10 već 9 kuna, kupusa 70 lipa manje pa bi stajao 6,30 lipa, a grožđa 22,50 lipa. Pampers pelene, primjerice, trebale bi pasti sa 124 na 111,60 kuna.