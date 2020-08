DRŽAVA PRIPREMILA NOVE POTICAJE, MOŽETE UZETI 100.000 KN; Neki su se ohrabrili i uspjeli: ‘Ovo je bio moj prijelomni trenutak’

Država je ove godine već isplatila 114 milijuna kuna poticaja za samozapošljavanje za 1236 zahtjeva, a od predviđenih sredstava je ostalo još 130 milijuna kuna za koje se moguće prijaviti do 31. listopada

Ostanak bez posla ne mora nužno značiti kraj, već, naprotiv, novi početak. Država je pripremila novu rundu poticaja za samozapošljavanje, pa je za otvaranje novog posla moguće dobiti do 100.000 kuna. Jedna od onih koja se okušala u samozapošljavanju je modna dizajnerica Lidija Bošnjak. Ona je s ocem pokrenula vlastiti posao; šije u Iloku, a kreacije prodaje u Zagrebu.

“Tata i ja stvaramo mali brend. Prijelomni trenutak je bio kad sam vidjela da se dijele poticaji za zapošljavanje. To je bila moja prva prekretnica, to je bio onaj klik kada sam ja odlučila da ću probati”, rekla je Bošnjak za Dnevnik.hr.

Njen je prijelomni trenutak bio pet godina, kada je za svoju poslovnu ideju od države dobila 25.000 kuna. Njen je posao opstao i u nesigurnim vremenima koronakrize. Osim u trgovini, sve uratke prodaje i na internetu, a počeli su šivati i zaštitne maske.

“Smatram da se kod nas može živjeti od našeg rada. Uspješno poslujem, zaposlila sam djelatnicu i polako se širim”, rekla je Bošnjak.

PLENKOVIĆ PREDSTAVIO NOVE EKONOMSKE MJERE: Kreće skraćeni radni tjedan, a reaktivirana je još jedna mjera

Veći iznos poticaja

Prije četiri je godine sam svoj šef postao i Jakov Brekalo. Nakon što je dao otkaz, prijavio se za poticaje i otvorio studio za masažu. Državne je poticaje uložio u dobar stol i privukao klijente.

“Duža je bila procedura da se to uopće dobije. Ima dosta papirologije, troškovnik se treba detaljno ispuniti tako da je to trajalo tri do četiri mjeseca, ali na kraju se definitivno isplatilo čekati”, rekao je Brekalo.

Kada su Lidija i Jakov kretali u poslovni svijet, država je dijelila do 25.000 kuna poticaja. Sada se ti iznosi kreću između 75 i 100 tisuća kuna, ali samo ako se bavite građevinarstvom ili prerađivačkom industrijom.

“Do danas je obrađeno 1236 zahtjeva na koje je utrošeno 114 milijuna kuna. Ako za prvu godinu netko ne dostavi dokaze o namjenskom korištenju sredstava, onda mora vratiti sve. Ako drugu godinu ne posluje, onda mora vratiti 50 posto sredstava”, pojasnila je Ruža Hrga iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DRŽAVA OPET SUBVENCIONIRA SAMOZAPOŠLJAVANJE: Ipak, promijenjeni su kriteriji – neće baš svi moći dobiti poticaje

Prijave do kraja listopada

Prošle je godine, nakon što je odlučio pokrenuti vlastitu produkciju audio i video sadržaja, Luka Mihačić od države dobio poticaje u iznosu od 55.000 kuna.

“Sigurno da će puno ljudi sada ostajati bez posla, možda upravo iz toga razloga neće imati previše za izgubiti. Mislim da to ne zahtijeva neku puno veću hrabrost od toga da čovjek kupi kartu u jednom smjeru i ode u Englesku, Njemačku ili Irsku”, smatra Mihačić.

Trenutno je u Hrvatskoj 151.433 nezaposlenih, a do kraja godine očekuje se i nešto veća brojka. Za mjere samozapošljavanja moguće se prijaviti do 31. listopada, a od predviđenih sredstava ostalo je još 130 milijuna kuna.