DRŽAVA POVLAČI DRASTIČNE POTEZE U MEĐIMURJU! Ukidaju socijalnu pomoć i uvode vaučere; mnogi neće biti sretni

Država je konačno prepoznala da je nategnuta situacija u Međimurju zapravo tempirana bomba pa je odlučila provesti drastične mjere koje su itekako potrebne. Kako javlja Dnevnik.hr, Ministarstvo socijalne skrbi je od policije tražilo evidenciju svih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela, a osim toga, Ministarstvo želi i podatke o djeci koja ne pohađaju školu.

K tome, evidentirat će se svi oni koji socijalnu pomoć troše nenamjenski te će se ona ukinuti. Umjesto socijalne pomoći uvest će se vaučeri i korisnici će morati sudjelovati u radovima za opće dobro. Premda je riječ o nepopularnim mjerama, one su definitivno nužne. Nažalost, ove mjere dolaze prekasno za dvije žene koje su nasilno umrle. Podsjetimo, u Piškorevcu je 37-godišnju majku devetero djece do smrti izbo nevjenčani suprug, a 79-godišnja žena pronađena je mrtva u svojoj kući. Sumnja se na nasilnu smrt. Dnevnik.hr piše da u dane isplate socijalne pomoći međimurska policija zabilježi i do 70 intervencija dnevno.

Resorna ministrica Vesna Bedeković kazala je kako se u primjenu plana ne kreće preko noći nego da se o tome raspravljalo. Ako se pita međimurskog župana Matiju Posavca, to je i dalje upitno te je on izgubio povjerenje nakon velikog broja pustih obećanja.

