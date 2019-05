DRŽAVA POTIČE UMIROVLJENIKE DA RADE SAMO DA BI IM OTELA NOVAC? Ovo što su napravili gospođi iz Zagreba je pretužno

Zagrepčanka koja je iskoristila mogućnost zapošljavanja na pola radnog vremena uz zadržavanje mirovine doživjela je šok shvativši da je s prvom uplaćenom plaćom primila manju mirovinu od dosadašnje. Dosad joj je mirovina iznosila 2.329,26 kuna, a sada je dobila 1.949,23 kune

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO, oko 10.300 hrvatskih umirovljenika dosad je iskoristilo mogućnost zapošljavanja na pola radnog vremena uz zadržavanje mirovine. Jedna od njih je i 69-godišnja Zagrepčanka Vlastica Barišić, no njezino iskustvo bilo je vrlo razočaravajuće.

Naime, doživjela je pravi šok i pozlilo joj je kada joj je uplaćena prva plaća jer je primila manju mirovinu od dosadašnje. Dosad joj je mirovina iznosila 2.329,26 kuna, od čega je na ovrhu odlazilo 582,31 kuna, a po novom, za mirovinu joj se isplaćuje 1.949,23 kune, od čega na ovrhu odlazi 484,80 kuna pri čemu je manji iznos za ovrhu posljedica izmjena ovršnih propisa, piše Novac.hr.

‘Otkud im pravo da mi oporezuju mirovinu?’

Kvaka je u tome što je ona osim mirovine za prošli mjesec dobila i prvu plaću za rad u jednoj ustanovi za brigu o starim i nemoćnima, i to u bruto iznosu od 1.800 kuna. U HZMO-u su joj objasnili da ostvarivanjem dodatnog dohotka mora plaćati porez na dohodak i prirez, kao i doprinose jer je dodatnim prihodima prešla granicu neoporezivog dijela dohotka od 3.800 kuna mjesečno. Stoga joj se oporezuju iznosi koji prelaze neoporezivi dio.

“Za mene je tih 300 ili 400 kuna, za koliko mi je sada manja mirovina, velik iznos. Nije mi jasno otkud im pravo da mi oporezuju mirovinu, koju sam zaradila za puni staž?! U HZMO-u su mi rekli da je normalno da plaćam porez i prirez za dohodak koji ostvarujem radom, no nitko nije spominjao da će mi se to odraziti i na mirovinu. Da sam to znala, ne bih se zaposlila, iako volim raditi. Uostalom, i dosad sam godinama volontirala u jednom domu za starije i nemoćne osobe, njegovateljica sam po struci”, kazala je Vlastica Barišić za Novac.hr dodavši da umirovljenicima nitko nije objasnio kako povratkom na tržište rada riskiraju manji iznos isplaćene mirovine.

‘Dohodak joj je prešao neoporezivih 3800 kuna’

U HZMO-u kažu da su u ovom slučaju nemoćni jer u pitanju su porezni propisi. Prema tim propisima, na mjesečni dohodak veći od 3.800 kuna mora se platiti porez na dohodak i prirez. Porez na dohodak veći od 3.800 kuna plaća se po stopama od 24 i 36 posto, ovisno o iznosu, a u slučaju umirovljenika, mirovine iznad 3.800 kuna oporezuju se upola manjim stopama – 12 i 18 posto. Na sve to obračunava se i prirez koji je u Zagrebu 18 posto.

“Kad se gospođa zaposlila na četiri sata, dohodak joj je prešao neoporezivih 3.800 kuna i samim tim je sve iznad tog iznosa postalo oporezivo. Obveznik je i plaćanja doprinosa”, pojasnili su iz HZMO-a za Novac.hr.

Pred gospođom Barišić sada je nekoliko mogućnosti ako odluči nastaviti raditi na pola radnog vremena. Jedna je da se čitav iznos iznad 3.800 kuna oporezuje kao mirovina, što bi joj, s obzirom na umanjenu poreznu stopu od 12 posto, vjerojatno najviše odgovaralo. Druga je mogućnost da cjelokupan iznos veći od 3.800 kuna bude oporezovan kao plaća, ali uz primjenu porezne stope od 24 posto. Treća mogućnost je, piše Novac.hr., da se iznos koji se oporezuje podijeli pa jedan dio oporezuje kao mirovina, a drugi kao plaća.

