SUTRA NA SNAGU STUPA VAŽNA EU UREDBA I EVO ŠTO SE DOGODI: Nadležnoj državnoj agenciji pala je web stranica

Svi pravni subjekti, kao i tijela državne uprave, udruge, agencije i svi koji se bave prikupljanjem osobnih podataka obvezni su prilagoditi poslovanje GDPR-u

Web stranica državne agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja je nadležna za primjenu dugo najavljivanje europske uredbe GDPR (General Data Protection Regulation) nedostupna je od jučer.

STROGA EUROPSKA PRAVILA OD PETKA NA SNAZI I U HRVATSKOJ: O davanju podataka odlučujete samo vi, ime možete zaštititi i šifrom

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka poznata kao GDPR usvojena je u travnju 2016. u Europskom parlamentu, a nakon dvogodišnjeg razdoblja prilagodbe sutra počinje njezina primjena u praksi u svim članicama EU. Uredba donosi nova pravila u zaštiti osobnih podatka te korjenito mijenja dosadašnji način njihova prikupljanja.

Sve firme su obvezne prilagoditi se Uredbi

Od korisnika se od sutra mora zatražiti suglasnost za raspolaganje njegovim osobnim podacima, a on će moći zatražiti informacije o tome za što se oni koriste. Također će moći uložiti prigovor i zatražiti obustavu obrade ili brisanje svojih osobnih podataka.

Svi pravni subjekti, kao i tijela državne uprave, udruge, agencije i svi koji se bave prikupljanjem osobnih podataka obvezni su prilagoditi poslovanje GDPR-u.

Velika navala

Agencija nadležna za nadzor provedbe u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na čijim stranicama se nalaze svi podaci i informacije o GDPR-u i svime što je kompanijama potrebno da se usklade s Uredbom. No, izgleda da se AZOP nije na vrijeme pripremio za potencijalne probleme. Naime, webu AZOP-a nije moguće pristupiti već satima, i to dan uoči stupanja na snagu novog europskog propisa. Pad stranice može značiti samo jedno – velik broj hrvatskih firmi još nije skladio poslovanje s novim europskim propisom pa su navalile to učiniti u zadnji trenutak.