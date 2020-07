DRŽAVA OPET SUBVENCIONIRA SAMOZAPOŠLJAVANJE: Ipak, promijenjeni su kriteriji – neće baš svi moći dobiti poticaje

Ugovorno razdoblje državne mjere produljeno je na dvije godine, promijenjeni su maksimalni iznosi poticaja za pojedine djelatnosti, a turističko-ugostiteljska zanimanja i dio pravnih djelatnosti više nisu pokrivene mjerom

U doba koronakrize brojni su poduzetnici zatvorili svoja vrata. No, računovotkinja Anamarija Brcko nije požalila što je nakon završetka fakulteta otvorila vlastiti obrt, za kojeg je iskoristila državne poticaje za samozapošljavanje. Od hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobila je 55.000 kuna, a još 35.000 joj je dala Razvojna agencija.

“Kreneš s nečim. Znaš da u početku ne može sve biti lagano, tako da, ako stvarno to želiš, moraš se samo boriti i to je to. Grizi na sve strane i bit će dobro. Novac je išao na najam, prvih godinu dana za doprinose. Isto tako i softver, računalo, znači, sve od nule počinješ, sve ti treba”, opisala je za RTL Anamarija.

Subvencije pod drugačijim uvjetima

U ožujku je zbog epidemije koronavirusa i rebalansa proračuna mjera stopirana, pa su mnogi nezaposleni, koji su htjeli postati samozaposleni, ostali razočarani. No, prilika im se otvorila od 1. srpnja kada je krenuo novi krug subvencija pod drugačijim uvjetima. Primjerice, neke su djelatnosti isključene iz poticaja.

“Vezano je to više za turističko-ugostiteljska zanimanja, nekakve pravne djelatnosti gdje smo vidjeli da ipak ta njihova samoodrživost neće biti učinkovita kroz to razdoblje”, pojasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

Osim toga, umjesto dosadašnje jedne godine, ugovorno razdoblje državne mjere produljeno je na dvije godine, no u drugoj se godini posao mora održati, a doprinosi samostalno podmirivati. Promijenjeni su i iznosi poticaja, pa tako maksimalnih 100.000 kuna mogu dobiti oni koji se žele samozaposliti u djelatnostima građevinskog sektora, opskrbi električnom energijom ili prerađivačkoj industriji, dok 75.000 kuna mogu odbiti oni koji će se baviti informacijskim, komunikacijskim i administrativnim djelatnostima.

Olakšan pristup mjeri

U HZZ-u tvrde da su olakšali pristup mjeri: “Na način da smo umjesto više ovih aktivnosti, sveli na dvije aktivnosti, a to je jedna individualno savjetovanje korisnika ili može birati radionicu o poduzetništvu”, pojasnio je Lončar.

Od početka mjeseca HZZ je zaprimio stotinjak zahtjeva. No, natječaj traje do 31. listopada, pa ih očekuju više od 1500.