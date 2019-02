DRŽAVA ODLUČILA STATI NA KRAJ ŠPEKULANTIMA: Tko iznajmi POS-ov stan, stići će mu na naplatu čitav kredit

‘Ako bi netko htio prodati ili iznajmiti POS-ov stan, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) o svemu će obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana. Banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati, a kupac će morati APN-u isplatiti razliku’, kažu u Ministatrstvu graditeljstva

Stanovi iz Progama društveno poticane stanogradnje (POS) u prosjeku su jeftiniji za 3.717 kuna od ostalih stanova na tržištu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna cijena kvadrata POS-ovih stanova u prvoj polovici prošle godine bila je 7.584 kune, dok je prosječna tržišna cijena kvadrata stana istodobno bila 11.301 kunu.

No, prošlog ljeta svjedočili smo da su neki zlorabili to što su uz potporu države kroz program POS-a došli do prve nekretnine. Naime, u oglasima se nudilo iznajmljivanje POS-ovih stanova na području Istre i Splita što je javnost navelo na pitanje postoji li mehanizam kontroliranja korištenja POS-ovih stanova. Prvi ej preduvjet, naime, za ostvarivanje prava na stan iz Programa POS-a da je kupcu to prva nekretnina, odnosno da već nema svoju nekretninu.

Nema prodaje i iznajmljivanja dok se ne otplati čitav kredit

Shvaćajući da su POS-ovi stanovi postali nekima dodatni izvor zarade i da su ih možda dobili oni koji ipak imaju nekretninu, ministar graditeljstva Predrag Štromar odlučio je pripremiti izmjene Zakona o POS-u kako bi stao na kraj takvim iznajmljivačima, pišu 24 sata.

“Kako bi se spriječila zlouporaba kupnje stanova POS-a, odnosno kako bi se stalo na kraj preprodaji ili najmu stanova, koji su sagrađeni i kupljeni po Programu društveno poticane stanogradnje, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja još je lani krenulo u izmjene postojećeg Zakona o POS-u. U radnoj verziji zakona nalazi se odredba po kojoj će budući ugovori o kupoprodaji stanova morati imati zabranu davanja u najam ili prodaju stana sve dok kupac ne otplati preostali dug, s kamatom na javna sredstva za razdoblje prekida otplate”, kažu u Štromarovom ministarstvu.

Drugim riječima, sve dok ne otplate sve rate i kamatu takvi stanovi se neće moći iznajmljivati ni prodavati.

‘Ne želimo da pojedini špekulanti bace mrlje na ovu mjeru’

“Ako bi netko ipak htio prodati ili iznajmiti POS-ov stan, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) o svemu će obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana. Banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. U tom slučaju će kupac morati APN-u isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora”, pojasnili su u Ministatrstvu graditeljstva.

Time bi država od takvih naplatila sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam, pišu 24 sata.

Sam ministar Štromar ističe kako se izmjenama Zakona o POS-u želi stati na kraj zlouporabama.

“POS je dobra mjera koja je omogućila da 8000 mladih obitelji dođe do svojega krova nad glavom. To je isto toliko domova, a u planu nam je u sljedeće dvije godine sagraditi još 1000 stanova. Zato ne želimo da pojedini špekulanti bace mrlje na ovu mjeru te ćemo zakonskim izmjenama stati na kraj zlouporabama. Cilj nam je POS-ove stanove graditi isključivo za one koji ih trebaju”, kazao je ministar Štromar.

Očekuje se da će izmjene Zakona biti donesene prije ljeta.

