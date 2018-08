DRŽAVA JE (OPET) ZEZNULA STVAR: Ljudi sa stalnim poslom sad su u još goroj situaciji, nema spasa od ovrhe nad plaćom i mirovinom

One koji zapravo rade i dobivaju redovnu plaću, novi zakon je stavio u još gori položaj

Novi ovršni zakon za koji je Vlada najavljivala kako je pravedniji te kako su mnogima izbrasani dugovi, prilično teško pogađa jednu kategoriju građana. Konkretno, početkom kolovoza Fina je počela s deblokiranjem onih koji su ovršeni dulje od tri godine, a više od šest mjeseci nisu imali nikakvog prometa po računima. Uz to, osobama koje imaju više ovrha prekinuti su ovršni postupci iz drugog, trećeg i četvrtog naplatnog reda vjerovnika, dok im se ovrha iz prvog naplatnog reda nastavlja provoditi.

No ništa od toga se ne odnosi na ljude koje se ovršuje preko poslodavca ili HZMO (ako je dužnik umivljenik). Tada se jednostavno ovrši njegova plaća i mirovina i prije nego što uopće vidi njegov račun. “Stalno nas zovu ljudi koji spadaju u spomenutu kategoriju ovršenih i razočarani su jer se na njih ne primjenjuje novi Zakon. Naime, svaki ovrhovoditelj koji zna da ovršeni ima sigurna primanja, bilo plaću ili mirovinu, ide u naplatu preko poslodavca ili Mirovinskog jer će tako prije doći do svojih potraživanja, a i važeći zakonski propisi mu to dopuštaju” rekla je za Slobodnu Iskra Maras Jelavić, savjetnica za financije u splitskom Savjetovalištu za zaštitu potrošača.

Ucjenjuju tvrtke da njihov dug proguraju preko reda

Ljudima sa stalnim primanjima tako je novi zakon dodatno otežao situaciju. “Agencije za naplatu potraživanja, kojima ovrhovoditelji prodaju dugove građana, šalju dopise tvrtkama u kojima dužnici rade i kojima je već blokiran dio plaće po nekoj osnovi, tražeći da se njihovo potraživanje stavi u prvi red naplate. Knjigovođama prijete da će u protivnom provesti ovrhu za iznos duga ovršenika na računu tvrtke”, ističe te dodaje kako je najčešće riječ o manjim firmama. “Računovođe se uspaniče, pa pristanu provesti takvu ovrhu, prekidajući naplatu one koja je u tijeku, stvarajući time štetu prvim vjerovnicima, ali i ovršenima”, kaže Maras Jelavić.

Glavni razlog za takvu zloupotrebu zakona je “to što se agencije ne žele dovesti u situaciju da moraju ponovno pokretati ovrhu na Fini i, sukladno novom Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, plaćati predujam koji raste s visinom glavnice dok, s druge strane, u ishod postupka uopće nisu sigurni. Osim toga, strahuju i od mogućnosti da će uskoro, ako se obistine najave iz Vlade, moći naplatiti samo glavnicu, ali ne i kamate” objašnjava Iskra Maras Jelavić.

Ni oni kojima je prekinuta ovrha ne mogu se opustiti

Prijete, naravno, i dužnicima kojima spominju kako, ako im dopuste da im sjednu na primanja, zaplijeniti pokretnine i nekretnine, a Maras Jelacić ima važno upozorenje i za one dužnike koji su mislili da su konačno odblokirani:

“Napominjem da i u onim slučajevima u kojima je Fina prekinula ovršni postupak građani ne mogu biti potpuno mirni jer se njihovo dugovanje time ne briše. Naime, ovrhovoditelj smije, i to u neograničenom roku, podnijeti zahtjev za ponovno pokretanje postupka ako procijeni da mu se to isplati”, objasnila je.