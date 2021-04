DRŽAVA JE I ZA MLADE ‘ODRIJEŠILA KESU’: Tjedan dana prije izbora sjest će im povrat poreza – evo kolike iznose mogu očekivati

Prije se povrat poreza isplaćivao u kolovozu, a 2020. je kao socijalna mjera pomaknuta na lipanj, dok ove godine prvi novac na račune mladih sjeda 10. svibnja, samo par dana prije lokalnih izbora

Prije lokalnih izbora država je “odriješila kesu” pa će osim umirovljenika kojima će početkom idućeg mjeseca isplatiti 600 milijuna kuna, i mladi doći na red. Točnije, mladi koji čekaju povrat poreza najbolje će proći.

Prije se povrat poreza isplaćivao u kolovozu, a 2020. je kao socijalna mjera pomaknuta na lipanj, dok ove godine prvi novac na račune mladih sjeda 10. svibnja, samo par dana prije lokalnih izbora. Jedna od tih mladih je i 25-godišnja Tea Nimac iz Zagreba.

Osim nje, povrat poreza dobit će i 240.000 mladih do najviše 30 godina, a radi o preplaćenom porezu na dohodak. Njega se poreznim izmjenama država odrekla.

“Super je to za mene, ali i ne samo za mene nego i za ostale mlade. To nam je još jedna dodatna plaća. Žao mi je samo što neće dobiti i stariji od 30 godina, ali što je – tu je!”, kaže Tea za RTL Danas. Inače, osobama do 25 godina vratit će se cjelokupni preplaćeni porez, dok će polovica sjesti mladima između 26 i 30 godina.

Mladi do 25 godina dobit će oko 11.000 kuna

“Ako je netko napunio 30 godina u tijeku poreznog razdoblja on će dobiti razmjerni dio poreza na dohodak koji je plaćao do datuma svoga rođendana”, kaže Anja Božina, porezna savjetnica.

“Spremna su rješenja koja će biti odaslana građanima, tako da tu ne bi trebalo i ne smije biti nikakvih iznenađenja. S 3. svibnjem dolaze prva rješenja, prve isplate idu s 10. svibnja”, kaže za RTL Danas Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave.

Ako se za primjer uzme prosječna Hrvatska plaća od 7.000 neto – mladi do 25 godina dobit će oko 11.000 kuna. Oni između 26 i 30 godina dobit će polovicu iznosa, što je nešto više od 5.500 kuna.

Predizborni trik ili…?

Ipak, tu su i oni koji su koristili olakšicu na koju nisu imali pravo pa će Poreznoj upravi morati uplatiti razliku. Božina objašnjava da se to najčešće događa u situacijama kada radnici rade kod dva poslodavca, dakle kada ostvaruju dva dohotka od nesamostalnog rada tijekom poreznog razdoblja.

“Odlična stvar, mislim to je stvarno vrijedan projekt i nadam se da će mladi uspjeti s tim novcima uštedjeti ili možda čak u nešto uložiti”, komentira mladi Dino Jerković iz Zagreba. “Meni je malo čudno što ove godine to dolazi taman prije lokalnih izbora. Što se tiče povrata kao samog povrata – nitko se neće žaliti na to”, kaže Filip Šoljić iz Zagreba.

No, kada su u pitanju predizborni trikovi, Kutleša veli da to nema veze s lokalnim izborima. “Ja ne bih rekao da ima veze s lokalnim izborima. Spremniji smo, imamo sve generirano i sljedećih godina povrat možemo očekivati u petom i šestom mjesecu”, rekao je Kutleša za RTL Danas.

Bilo slučajno ili ne, oko 240.000 mladih će tjedan dana prije lokalnih izbora dobiti oko 700 milijuna kuna.

