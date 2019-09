DRŽAVA IMA RASPRODAJU: U ‘košaricu’ možete ‘ubaciti’ Golf za samo 1.128 kn, kuću na Cresu za 43.400 kn, motor od 525 kn…

Na službenim stranicama Ministarstva državne imovine stoje javni pozivi za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina i vozila u vlasništvu Republike Hrvatske

U slučaju da su se građani Hrvatske zaželjeli shoppinga, Ministarstvo državne imovine pobrinulo se da im tu želju i ispuni. Naime, na službenim stranicama Ministarstva stoje javni pozivi za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina i vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Sva se vozila mogu pogledati 18. rujna, a rok za podnošenje ponuda je 25. rujna do 10 sati.

Kada je riječ o nekretninama, kako piše Novi list, one se prodaju u zatečenom stanju pa tu vrijedi ona “viđeno-kupljeno”. Ponude za kupovinu nekretnina podnose se do 9. listopada do 10 sati. No, što se sve od vozila i nekretnina nudi na državnoj rasprodaji?

Golf za 1.128 kuna i Kawasaki za 525 kuna

Država nudi kupovinu Golfa 3, 1.9 D CL iz 1997. godine. koji je prešao 221.985 kilometara. Početna cijena automobila iznosi 1.128 kuna. Dodatni trošak vozila iznosi 400 kuna, a više informacija građani mogu naći ovdje.

U ponudi je i Kawasaki Z750 iz 2004. godine čija je početna cijena samo 525,86 kuna. Motor je prešao 45.610 kilometara, a dodatni trošak procjene vozila je 400 kuna. Više informacija o Kawasakiju nalazi se na poveznici.

Kuća na Cresu za 43.400 kuna

Između ostalog, Ministarstvo državne imovine prodaje i nekretninu na Cresu po cijeni od 43.400 kuna. Građevina je velika 74 četvorna metra te se nalazi na nepristupačnom dijelu naselja Merag. Smještaj nekrenina jest izvan građevinskih područja koja su određena za grad Cres. Zainteresirani mogu više informacija potražiti ovdje.

Zemljište s bazenom u Lovranu za 530.000 kuna

U općini Lovran, točnije u Lovranskoj Dragi, oko sedam kilometara cestovne udaljenosti od centra Lovrana te oko 1,6 kilometara zračno od morske obale, prodaje se zemljišna čestica od 813 četvornih metara. Početna cijena zemljišta je 530.000 kuna, a riječ je o čestici izduženog, nepravilnog oblika s bazenom i uređenom šljunčanom površinom uz susjednu česticu. Na toj susjednoj čestiti izgrađen je hotel.

Ono što navode iz Ministarstva državne imovine jest da se čestica nalazi izvan građevinskog područja naselja, ali s obzirom na to da zemljišna čestica čini građevnu česticu nužnu za redovitu uporabu postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene – Pansion hotel “Draga di Lovrana”, ista će se tretirati namjenom kao unutar granica ugostiteljsko – turističke namjene. Više informacija o zemljištu s bazenom pronađite na linku.

Zemljište u Otočcu

Zainteresirani mogu kupiti građevinsko zemljište veličine 930 četvornih metara u Otočcu. Zemljište je smješteno unutar građevinskog područja te je udaljeno otprilike 70 metara od najbliže stambene zgrade. Na istoj udaljenosti nalaze se i najbliži priključci za vodovodnu i NN mrežu. Država potencijalne vlasnike upozorava da zemljište nije održavano i da je puno velikog kamenja i divljeg raslinja.

Također, ograđeno je ogradom koja ondje stoji u funkciji međe. Oko 90 metara zapadno od zemljišta nalazi se rijeka Gacka. Više informacija o ovom građevinskom zemljištu nalazi se ovdje.

Cijeli popis nekretnina za prodaju građani mogu pogledati ovdje, a popis prodaje vozila na poveznici.