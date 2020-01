DRŽAVA IMA RASPRODAJU NEKRETNINA: Na prodaji 64 stana diljem Hrvatske, ima ih od 50.000 kn

Neki stanovi nisu upisani u zemljišne knjige, pa je HZMO tu obvezu prebacio na kupce kojima će pružiti svu potrebnu pomoć

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje raspisao je novi natječaj kojim planira prodati čak 64 nekretnine. Radi se o stanovima u Zagrebu, Puli, Rijeci, Karlovcu, Osijeku i drugim hrvatskim gradovima.

Od 50 do 500 tisuća kuna

Cijene variraju ovisno o kvadraturi, no za nešto više od 50.000 kuna moguće je pronaći manji stan u Belom Manastiru i Karlovcu. No, za stanove u Veloj Luci i Mokošici treba izdvojiti od 400.000 do pola milijuna kuna.

Iz HZMO-a napominju kako se stanovi prodaju po principu “viđeno – kupljeno” i u zatečenom stanju. Neki su stanovi u posjedu Zavoda, ali nisu upisani u zemljišne knjige, pa će HZMO obvezati kupce da ih upišu u zemljišne knjige te im pružiti potrebnu pomoć.

Jamčevina ide u proračun

Ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu od 10 posto početne vrijednosti stana na račun državnog proračuna. Izabranom se kupcu jamčevina uračunava u cijenu, a ostalima se ona vraća u roku od 30 dana. Natječaj je otvoren do 22. siječnja, a ponude će se otvarati 28. siječnja.