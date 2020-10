‘DRŽALI SU MI PIŠTOLJ NA SLJEPOOČNICI!’; Vesna Škare Ožbolt iznenadila: ‘Uvijek kad stanem nekome na žulj, stižu prijetnje. To je zastrašujuće’

Bivša ministrica pravosuđa komentirala je nedavni napad na Markovu trgu i prijetnje premijeru Plenkoviću te otkrila kako su i njoj nekoliko puta prijetili tijekom devedesetih, ali i kasnije

Vesna Škare Ožbolt, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, još je jednom pojasnila zbog čega se odlučila upustiti u utrku za čelno mjesto metropole. Tvrdi da prometne gužve može riješiti pretvaranjem većeg dijela centra u pješačku zonu te da neće otpuštati ljude u gradskoj upravi, već će ih motivirati varijabilnim dijelom plaće koji će ovisiti o ocjeni građana o njihovu radu. Od najbližih suradnika navodi jedino profesoricu na Filozofskom fakultetu, Vedranu Spajić, koju vidi na mjestu pročelnice za obrazovanje.

“Kako je moj suprug arhitekt, krećemo se u društvu arhitekata, građevinara, pravnika… Naglas sam komentirala kako ne mogu gledati kako je sve neorganizirano nakon potresa. I tako je došlo do ideje da se kandidiram za gradonačelnicu Zagreba. Pozivam sve kojima je stalo do boljitka grada da me podrže. Neki ljudi oko mene su politički od centra malo lijevo, a ima i onih od centra malo desno“, rekla je Škare Ožbolt za Jutarnji.

‘Predsjednik treba biti umjeren i reformator’

U tom šarolikom spektru odgovara joj jedna osoba. “Kada je riječ o samom Plenkoviću, on je profil koji meni apsolutno politički odgovara“, tvrdi ona i dodaje da to ne znači da će je on podržati na izborima.

Njena je bivša stranka, Demokratski centar, prije pet godina pripojena HDZ-u, ali nisu se svi članovi odlučili za nove stranačke iskaznice, pa tako ni Škare Ožbolt, koja priznaje da, za razliku od Plenkovića, s tadašnjim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom nije bila na istoj valnoj duljini.

“Karamarko je za mene bio predesno. Ne bih rekla da se Plenković obračunava s desnicom jer je HDZ uvijek bio složen od cijelog spektra, od centra do krajnje desnice. A predsjednik treba biti umjeren i reformator“, kaže Škare-Ožbolt.

Stajanje na interesnom žulju

Pucnjavu na Markovu trgu naziva terorističkim činom i simboličkim napadom na premijera. Tvrdi da se takvo što nitko nije usudio učiniti ni za vrijeme rata, u kojem je i ona sama doživljavala prijetnje i napade. Ispričala je i kako je tijekom pregovora s pobunjenim Srbima u procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja nekoliko puta bila u životnoj opasnosti, a jednom su joj čak i prislonili cijev pištolja na sljepoočnicu. Kaže da se ponekad znala zapitati što joj to treba, ali da su je adrenalin i prkos gurali dalje.

Prijetili su joj i dok je bila ministrica pravosuđa.

“Uvijek u nekim situacijama kada stanem nekome na interesni žulj, dobijem prijetnje ili telefonske pozive, anonimna pisma… To očekujem i kao gradonačelnica. Uvijek postoji poveznica politike i nekih ljudi kojima nije mjesto uz politiku, a to je možda mafija. Zastrašujuće je da ti u ovaj maloj zemlji netko prijeti na taj način“, zaključila je Škare Ožbolt.

