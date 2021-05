‘Gledajte koliko je to visoko. Ograđeno. To moraš lojtru donijeti od pet metara da se popneš. To je simbolika jedna bila. Simbolika’, kaže Ivan Rubelj koji je postavio omče na stablo kod tržnice u Dubravi

Jučer se pročulo da je netko na jednom stablu kod tržnice u zagrebačkoj Dubravi postavio nekoliko omči. Nakon što su fotografije objavljene na Facebooku, a zatim i na portalima, čak je i policija započela istragu o morbidnom prizoru “drva za vješanje”.

Ubrzo se doznalo da je omče dao postaviti, jer ih sam nije znao napraviti, poznati ugostitelj Ivan Rubelj, koji u blizini sada već čuvenog stabla drži pečenjarnicu. Kaže da je time želio poslati poruku kockarima-gubitnicima.

Ugostitelj govori o simbolici

Ne zna se je li do kockara stigla njegova poruka, ali Rubelju je stigla prekršajna prijava i novčana kazna. Kažnjen je po članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Omči na stablu danas više nema, a Rubelj je kaznu dočekao sa smijehom. Tvrdi da zna tko ga je prijavio te poručuje kako te omče nitko nije mogao doživjeti ozbiljno, niti kao opasnost. Jer, kaže, riječ je o simbolici, odnosno simboličnoj poruci kockarima gubitnicima.

“Gledajte koliko je to visoko. Ograđeno. To moraš lojtru donijeti od pet metara da se popneš. To je simbolika jedna bila. Simbolika”, kazao je Rubelj za RTL Danas.

Hvali se da je kockao s Arkanom

Rubelj kaže da je i sam nekoć bio nepobjedivi kockar.

“Ja sam bio isto kockar. Meni svi kažu: pa i ti si bio kockar. Da, ja sam mozgom kockao. Ja sam kockao s ljudima. Ja nisam kockao s aparatima, strojevima, ja sam kockao s ljudima. Ja sam zaradio 2 milijuna maraka. Da, zaradio. Ja sam s Arkanom kockao. Nitko me nije pobijedio”, pohvalio se Rubelj pred kamerom RTL-a.

No, je li doista tako ili je morbidnim “drvom za vješanje” nekome htio prijetiti istražuje policija.