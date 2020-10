Jučerašnji dan u Hrvatskoj bio je drugi najgori od početka kada je u pitanju broj novozaraženih i preminulih. Zabilježena su 363 nova slučaja, a pet osoba je preminulo. Europske zemlje, suočene s pojačanim širenjem koronavirusa, razmatraju uvođenje novih mjera

U Hrvatskoj je jučer bilo 363 novozaraženih i pet preminulih osoba

U svijetu je ukupan broj dosad zaraženih prešao 36 milijuna

Od Covid-19 do sada je preminulo 1.054.716 ljudi

U Brazilu je broj zaraženih premašio 5 milijuna

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Brazilu više od pet milijuna zaraženih koronavirusom

7.22 Brazil je u srijedu prešao pet milijuna zaraženih koronavirusom, a epidemiolozi strahuju od drugog vala širenja zaraze jer vlasti prebrzo popuštaju mjere. Iako je dnevni broj zaraza manji u odnosu na razinu u srpnju, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da Brazil riskira drugi val koronavirusa zbog prebrzog povratka “normalnoj” svakodnevici. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 31.553 nova slučaja čime je ukupan broj zaraženih prešao pet milijuna. Umrlo ih je još 734 čime se najveća zemlja Latinske Amerike približila 150.000 mrtvih. Epidemiolog Roberto Medronho upozorio je da bi broj zaraženih vjerojatno bio veći da se više ljudi testira.

“Uskoro ćemo imati 150.000 mrtvih, to je zastrašujuća brojka, a gledamo kako vlasti sve više popuštaju mjere unatoč broju slučajeva”, rekao je Medronho za Reuters.

Medronho je upozorio na sve veća okupljanja Brazilaca na plažama te u restoranima i barovima.

“Strahujem da će nas pogoditi drugi val kao Europu”, rekao je epidemiolog.

Desničarski predsjednik Jair Bolsonaro nastavlja umanjivati opasnost koronavirusa iako je sam bio zaražen i morao se izolirati na dva tjedna. Protivi se “lockdownu” i poziva Brazilce da se vrate normalnim životima kako bi se gospodarstvo moglo oporaviti.

Zbog ubrzanog širenja bolesti mnoge europske zemlje uvode nove epidemiološke mjere, od zatvaranja barova do obaveznog nošenja maski, a agencija AFP je u srijedu objavila da je po njenim podacima ukupan broj slučajeva zaraze na europskom kontinentu prešao šest milijuna.

Europske zemlje uvode nove mjere protiv Covid-19

7.20 U Europi je u zadnjih sedam dana po podacima agencija AFP registrirano 543.137 novozaraženih, što je 26 posto više u odnosu na prethodni tjedan. U svijetu je dijagnosticirano gotovo 35,9 milijuna slučajeva zaraze, od kojih je umrlo najmanje 1.051.149. Sjedinjene Države su najgore prošle s 210.918 umrlih. Iza njih dolaze Brazil (147.494 umrla), Indija (104.555), Meksiko (82.348) i Ujedinjeno Kraljevstvo (42.445). Agencija France Presse je objavila da je po njenoj metodologiji prikupljanja podataka do srijede u 15 sati u Europi registrirano 6,000,940 slučajeva zaraze novim koronavirusom od pojave prvih slučajeva u siječnju. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u Europi je do srijede službeno potvrdio 5 605 508 slučajeva zaraze novim koronavirusom.

Francuske zdravstvene vlasti izvijestile su u srijedu o 18.746 novozaraženih u protekla 24 sata, što je novi dnevni rekord i gotovo dvostruko više nego u utorak, kada ih je zabilježeno 10.489. Broj umrlih od covida-19 je u toj zemlji u 24 sata porastao za 80 na 32.445, a ukupan broj slučajeva zaraze na 653.509. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je najavio nove mjere za obuzdavanje pandemije covida-19. “Na mjestima gdje se bolest prebrzo širi bit će novih restrikcija”, rekao je Macron.

U Irskoj je širenje covida-19 došlo u fazu eksponencijalnog rasta te će skori porast broja hospitalizacija predstavljati “vrlo velik izazov”, rekao je u srijedu vodeći dužnosnik irskih javnih zdravstvenih službi (NPHET) Philip Nolan.

NPHET je u izjavi od srijede upozorio da se stanje od vikenda i uvođenja novih mjera u ponedjeljak dodatno pogoršalo. Tjedni irski prosjek od 493 novozaražena dnevno se u posljednja tri tjedna više nego udvostručio no taj bi se broj do 7. studenog mogao povećati na 1100 do 1500 slučajeva dnevno ako se transmisija odmah ne ograniči, rekao je Nolan.

Škotska je u srijedu izvijestila da ima 1054 novih slučajeva covida-19. te će se zbog ubrzanog rasta broja novozaraženih posljednjih tjedana u Glasgowu i Edinburghu od petka na 16 dana zatvoriti svi pubovi. I britanski premijer Boris Johnson zbog širenja covida-19 namjerava od ponedjeljka zatvoriti sve pubove i restorana u većem dijelu sjeverne Engleske, uključujući gradove Manchester i Liverpool, izvijestio je list The Sun u srijedu.

Italija će uvesti obavezno testiranje na novi koronavirus za sve koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske, Belgije i Češke, najavio je u srijedu ministar zdravstva te zemlje Roberto Speranza i podsjetio u objavi na Facebooku da “raste broj slučajeva zaraze u Europi i u Italiji”. Italija je u srijedu naredila obavezno nošenje maski na razini cijele države i u vanjskim prostorima.

Tijekom prošlog mjeseca je rast novozaraženih u Nizozemskoj svrstao tu zemlju među deset najpogođenijih na svijetu po broju zaraza na 100 tisuća stanovnika. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) U Nizozemskoj je u protekla dva tjedna bilo 270.2 slučajeva na 100 tisuća stanovnika, a u Europskoj uniji gore stoji samo Španjolska u kojoj ih je 305. Hrvatska ih ima 72.3, a najbolje stoje Cipar s 29.5 i Finska 31.4. Nizozemski parlament u srijedu je raspravljao o izvanrednom zakonu koji bi vlastima dao ovlasti da narede nošenje maski na javnom mjestu ako se na to odluče, na dan kad je zabilježen rekordan dnevni broj novozaraženih, njih gotovo pet tisuća.

Svjetska banka je u srijedu upozorila da će pandemija ove godine u krajnje siromaštvo gurnuti još 88 do 115 milijuna ljudi u svijetu, istaknuvši da je gradska populacija sve ugroženija. Prvi put u zadnjih više od 20 godina stopa krajnjeg siromaštva u svijetu će porasti, ističe ta ustanova sa sjedištem u Washingtonu. UN je u srijedu zatražio da njegove članice udvostruče napore kako bi što prije svakome omogućile pristup zdravstvenom osiguranju koje je još potrebnije u vrijeme pandemije, usprkos njegovoj cijeni, ocijenila je ta organizacija.

EU sklon regionalnom pristupu ograničenja putovanja u pandemiji

7.20 Članice Europske unije postigle su napredak u koordinaciji zajedničkog pristupa mjerama ograničenja putovanja u pandemiji, otkrio je europski diplomat. Prema kompromisnom prijedlogu Njemačke, predsjedateljice EU-om, članice bi mogle postići dogovor o zajedničkoj mapi u kojoj bi regije članica Unije bile označene zelenom, narančastom ili crvenom bojom, ovisno o intenzitetu širenja covida-19. O nacrtu prijedloga, koji je na uvid dobio dpa, raspravljali su izaslanici članica EU-a u srijedu. Ako postignu dogovor u petak, dokument bi u utorak mogli usvojiti ministri vanjskih i europskih poslova. Europski diplomat opisao je pregovore “zaista produktivnima”.

“Pronađena su dobra rješenja čak i za teška pitanja poput zajedničke analize podataka i zajedničkog mapiranja”, rekao je diplomat.

Prema tom prijedlogu članice bloka više ne bi ograničavale putovanja u zelene regije s niskim stopama zaraze koronavirusom. Ipak, zemlje bi mogle uvesti vlastita pravila za putovanja, karantenu i testiranje na koronavirus za narančaste i crvene regije. Raspravlja se i o tome da se iz mjera ograničenja putovanja izuzmu sezonski radnici, diplomati i novinari. Austrijska ministrica turizma Elisabeth Koestigner rekla je da je cilj osmisliti usporedive mjere diljem Europe.

Beč vodi intenzivne bilateralne pregovore s Berlinom o “praktičnom rješenju” za njemačka upozorenja za putovanja u ključne austrijske turističke regije, rekla je Koestinger novinarima u Beču. Nijemci su činili više od polovice gostiju u Austriji u protekloj skijaškoj sezoni.