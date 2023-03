U 2021. godini došlo je do značajnog povećanja broja električnih osobnih vozila u EU u usporedbi s 2020., i to čak za 76 posto, prenosi N1.

Ono što iznenađuje jest činjenica da je drugi najveći porast broja električnih automobila zabilježen baš u Hrvatskoj, i to čak za 127 posto. Ispred nas je samo Finska s rastom od u Finskoj 136 posto, a nakon nas slijedi Italija (+122%), podaci su Eurostata.

Na drugom kraju ljestvice su Češka s rastom od tek 12 posto i Španjolska od 15 posto koje su zabilježile najniže stope rasta.

Ukupan broj električnih osobnih vozila u 2021. godini na prostoru Europske Unije procijenjen je na 1,9 milijuna. Članice Europske Unije s više od 100 tisuća električnih osobnih vozila bile su Njemačka (618 tisuća), Francuska (403 tisuće), Nizozemska (245 tisuća), Italija (118 tisuća) i Švedska (110 tisuća).

Potrošna električne energije porasla za 80%

No, porasla je i potrošnja električne energije u EU-u u cestovnom prometu. To, naime uključuje i električnu energiju koja se koristi za električne trolejbuse i za punjenje električnih vozila. Upravo je ona doživjela značajan porast u 2021. u usporedbi s 2020., i to za 80 posto.

Potrošnja električne energije u cestovnom prometu dosegla je 6.910 gigavat sati (GWh) u EU u 2021., što je 0,3 posto ukupne potrošnje. Najveća potrošnja energije, od članica EU, zabilježena je u Švedskoj (1.433 GWh), zatim u Njemačkoj (1.386 GWh) i Nizozemskoj (1.071 GWh). S druge strane, Hrvatska pak (7 GWh) spada u skupinu zemalja koje bilježe vrlo nisku potrošnju električne energije za cestovni promet, zajedno s Ciprom (0 GWh), Slovenijom (4 GWh) i Maltom (5 GWh).

N1 dodaje kako je prema podacima Centra za vozila Hrvatska pretprošle godine u Hrvatskoj bilo registrirano oko tri tisuće električnih automobila, dok se u 2022. taj broj popeo na 4.800 vozila. Iako to potvrđuje značajan rast, s obzirom na ukupan broj, električna vozila trenutno čine udio od tek 0,2 posto svih registriranih automobila u Hrvatskoj.