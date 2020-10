‘DRUGI LOCKDOWN BI BIO MOŽDANI UDAR, KATASTROFALAN’: Ministar Horvat kaže da će za drastične mjere biti kriva naša neodgovornost

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 1413 novih slučajeva koronavirusa pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 11.311

U Hrvatskoj je 8974 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 57

Jučer je preminulo 18 oboljelih

Stupile na snagu nove mjere, ograničavaju se okupljanja, zabranjuje prodaja alkohola, maske su obvezne na javnim površinama itd.

U svijetu je zaraženo 43.817.194

Oporavilo se 32.200.294, a umrlo 1.165.105

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Stvaraju se kolone za testiranje na Zagrebačkom velesajmu

7:05 – N1 javlja da se kolone za testiranje na Zagrebačkom velesajmu stvaraju se od ranoga jutra. Testiranje počinje u 7 sati, no građani su ondje stigli mnogo ranije ne bi li se što prije testirali.

Tko će biti odgovoran za novo zaključavanje?

7:02 – Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat rekao je u emisiji “Otvoreno” HRT-a kako je koronavirus prijetnja ne samo gospodarstvu, nego i cjelokupnoj zdravstvenoj situaciji nacije. Dodao je kako se može pobijediti samo odgovornim ponašanjem – sprječavanju transmisije. Rekao je kako nitko ne želi ponovno zaključavanje gospodarstva, odnosno novi lockdown. Horvat je poručio kako je danas situacija potpuno drugačija nego što je bila u proljeće kada se ništa nije znalo o koronavirusu. Kazao je da danas znamo kako se možemo efikasno obraniti od tog virusa, ali ako dođe do te drastične mjere – novog lockdowna – kriva je isključivo naša neodgovornost.

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić poručio je kako se gospodarstvo malo oporavilo od proljetnog lockdowna, te da će treći kvartal završiti s malo manjim padom. Naglasio je da bi drugi lockdown bio kao “drugi moždani udar” – katastrofalan. Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca istaknuo je kako treba učiniti sve da ne stane proizvodnja, logistika, trgovina, transport. Poručio je da treba raditi.

Rusija od WHO-a traži ubrzanu registraciju svog cjepiva

7:00 – Rusija je predala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) zahtjev za ubrzanu registraciju svog prvog cjepiva protiv novog koronavirusa, nazvanog Sputnjik V, objavio je u utorak ruski fond. Fond RDIF koji sudjeluje u razvoju tog cjepiva naveo je u priopćenju da je WHO-u predao zahtjev za ubrzanu registraciju i primjenu cjepiva za hitne slučajeve. Na pitanje agencije France presse, WHO je odgovorio da su podnesci tajni. Rusija je jedna od prvih zemlja na svijetu koja je tražila od WHO-a predregistraciju svog cjepiva protiv novog koronavirusa, navele su ruske vlasti. “U ozračju pandemije, ubrzana registracija cjepiva prema proceduri WHO-a učinit će rusko cjepivo dostupnim svima u kraćem razdoblju u odnosu na konvencionalne procedure”, dodaje se u priopćenju.

WHO naglašava da će “ukoliko proizvod predan na procjenu budu u skladu s kriterijima upisa na popis, WHO će javno objaviti rezultate”. Za sada WHO “nije još predkvalificirao cjepivo protiv covida-19 niti ga je dodao na popis za hitnu uporabu”. Rusija je početkom kolovoza objavila da je razvila i registrirala “prvo” cjepivo protiv covida-19 koje je proizveo moskovski istraživački centar Gamaleja s ruskim ministarstvom obrane. U Rusiji prije završne faze kliničkog ispitivanja vlasti izdaju potvrdu o registraciji. Cjepivo je nazvano “Sputnjik V” po prvom satelitu koji je poslan u svemir u vrijeme Sovjetskog Saveza. Veliki dio ruske elite tvrdi da se već cijepio, a predsjednik Vladimir Putin je naveo da se cijepila jedna od njegovih kćeri. Vlada se nada da će masovno cijepiti stanovništvo sljedećih mjeseci. Ranije ovog mjeseca Putin je objavio da je Rusija registrirala svoje drugo cjepivo protiv novog koronavirusa. Rusija posljednjih tjedana doživljava jaki udar epidemije i nalazi se na četvrtom mjestu u svijetu po broju registriranih slučajeva s ukupno 1.547.774 zaraženih i 26.589 umrlih.