DRUGI KORAK U OZDRAVLJENJU ŠKVERA: Uljanik dobio novu tročlanu Upravu, imena će otkriti u petak

Uljanik grupa od četvrtka ima novu tročlanu upravu, a njihova imena Nadzorni odbor će, po dogovoru, objaviti tek u petak, potvrdio je Hini privremeni predsjednik Nadzornog odbora Uljanik Samir Hadžić.

Nadzorni odbor će o promjenama u vodstvu Uljanik grupe te o imenima novih članova Uprave izaći u javnost tek u petak, kako bi se novoizabranim članovima “pružio mir uoči preuzimanja nove dužnosti”, objasnio je Hadžić.

Neslužbeno se doznaje kako se radi o ljudima iz kruga pulskog brodogradilišta, odnosno o Uljanikovim stručnjacima s područja financija koji su do sada bili na čelnim pozicijama Uljanikovih društava.

“Vjerujem da je to drugi korak u procesu ozdravljenja Uljanika. Prvi je učinjen formiranjem novog Nadzornog odbora”, kazao je predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

Predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske u Uljaniku Đino Šverko pozdravio je izbor nove Uprave, istaknuvši kako je od iznimne važnosti da Uljanik bude “posložen na svim razinama”.

“Ni ja osobno još nisam službeno obaviješten da je izabrana nova tročlana uprava, ali ako je to istina tu odluku svesrdno pozdravljam. Pred upravom je veliki izazov, no u svakom slučaju to je važan korak za budućnost Uljanika”, poručio je Šverko.

Najavio je kako će se u petak rano ujutro sastati Štrajkački odbor koji će, po svemu sudeći, raspravljati o novim koracima s obzirom da je “zbog neisplate rujanskih plaća u Uljanik grupi štrajk ušao u drugi tjedan, dok je račun grupe ponovno blokiran”.

U srijedu je dosadašnji član Uprave Uljanik grupe Denis Rabar dostavio Nadzornom odboru ostavku, samo dan nakon ostavke predsjednika Uprave Giannija Rossande. Prije toga, Trgovački sud u Pazinu u ponedjeljak je imenovao dva člana Nadzornog odbora Uljanika – Samira Hadžića i Ranka Svećarovskog, dok je treći Marko Kapuralin izabran na skupštini Uljanik grupe, pa to tijelo ima tri člana te može donositi odluke, među kojima i odluku o vodstvu kompanije.