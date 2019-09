DRUGI DOLAZE TAKSIRATI NA MORE, A ON JE OTIŠAO U DUBLIN: Puljanin otkrio koliko mora voziti za pristojnu zaradu

Milosavljević kaže da u glavnom gradu Irske ima jako puno taksista kao i posla tijekom cijele godine jer kod putnika postoji navika vožnje taksijima

Gradovi na Jadranu, pa tako i Pula, ljeti postaju vrelo posla za taksiste iz svih krajeva Hrvatske. No, ne i za Puljanina Zorana Milosavljevića, Istrijanima poznatog televizijskog voditelja s lokalne televizije i voditelja pivnice s najvećom ponudom piva u tom kraju. On je otišao voziti taksi u Irsku i to baš u Dublin.

Njegova dublinska adresa je privremena, a razlog za odlazak, ispričao je za Deutsche Welle, leži u tome što je želio sanirati financijske probleme koje su ga snašli za vrijeme poduzetničkih dana. Kada je tek došao “gurao” je dva posla pa je krenuo s razmišljanjima kako odabrati posao uz pomoć kojeg može biti fleksibilan za odlaske svojima u Hrvatsku kao i druge vlastite obaveze. Dugogodišnji prijatelj mu je predložio da proba s taksijem.

‘Mit je da se nakon nekoliko vožnji može dobro zaraditi’

Kada slušamo priče o radu u Irskoj ili Njemačkoj uglavnom se one odnose na rad u restoranima, hotelima, kafićima, ali ne i vožnji taksija. Zato je osobito zanimljivo vidjeti kolika je zarada i kako se u Dublinu može živjeti od taksiranja. Milosavljević kaže da u glavnom gradu Irske ima jako puno taksista kao i posla tijekom cijele godine jer kod putnika postoji navika vožnje taksijima. Razlog za to je loš javni prijevoz.

“Taksist može organizirati svoje vrijeme i ukoliko želi, tada ima prilike zaraditi puno više. Da se može s nekoliko vožnji zaraditi i otići spavati – to je mit. Onaj tko želi zaraditi mora biti spreman raditi prosječno 12 sati, noćima, nedjeljama i praznicima. I tek se onda može biti zadovoljan zaradom”, otkriva Milosavljević za Deutsche Welle.

Puljanin dodaje kako postoji stalna potreba za novim taksistima, a to pokazuje i prošlogodišnji podatak iz lokalne uprave koja je oglasila nedostatak 1.600 taksista u Dublinu. Ljudi su zainteresirani za ovaj posao zbog novca, tvrdi Milosavljević. K tome, nekima je taksiranje povremeni posao koji im popunjava budžet jer zakonodavstvo omogućuje da rade više poslova. No, čini se da i kod nas sada na sezonu dolaze radnici koji bi radije vozili taksi negoli konobarili.

