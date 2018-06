DRUGI ČOVJEK SBERBANKA VEĆ NAJAVLJUJE PRODAJU AGROKORA: ‘Rok za taj posao je tri do četiri godine’

Na sastanku s predsjednicom bila je i Oksana Dvinski, službena Poletaevljeva savjetnica, koja je bila i poslovna partnerica Ane Karamarko, supruge Tomislava Karamarka.

Prvi zamjenik predsjednika Uprave Sberbanka Maksim Poletaev ima je danas vrlo gust raspored u Zagrebu. Poletaev se sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem, potom je svratio do Pantovčaka na razgovor s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović te je na koncu pričao i s predstavnicima Udruga dobavljača Agrokora.

Kako piše Novac.hr, Poletaev je na sastancima poslao četiri ključne poruke.

“Agrokor će se restrukturirati i prodavati kao koncern, bude li ikako moguće, a rok prodaje bit će tri do četiri godine, bude li moguće i za dvije, ali se teško može očekivati da će se uspjeti do tada podignuti vrijednost kompanije do poželjne razine. Prije prodaje budući vlasnici Agrokora konzultirat će se s Vladom, jer su sadašnji vjerovnici svjesni da se radi o osjetljivom području za nacionalnu vlast. Ivica Todorić mora biti izručen Hrvatskoj i mora mu se suditi za pogreške koje je počinio, ali svi vjerovnici Agrokora moraju snositi dio štete koji je nastao u poslovanju s Agrokorom”, navodno je istaknuo Rus tijekom jednog od ovih sastanaka.

Sberbank će pretvaranjem potraživanja u vlasništvo imati 40 posto dionica novog Agrokora, a VTB banka 4-5 posto, tvrdi Poletaev, što znači da će ruske banke imati 44 do 45 posto vlasništva u novom Agrokoru.

Na sastanku s predsjednicom bila je i Oksana Dvinski, službena Poletaevljeva savjetnica, koja je bila i poslovna partnerica Ane Karamarko, supruge Tomislava Karamarka.