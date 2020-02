DRUGI ČOVJEK DRŽAVE POHVALIO PREDSJEDNIKA: ‘Mislim da je to dobar početak mandata. Nadam se korektnoj suradnji’

Jandrokoviću nije sporno što se Milanović opredijelio za minimalističku formu, a sviđa mu se i izvedba himne

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je inaugiracijski govor novog predsjednika Zorana Milanovića ocijenio dobrim početkom njegova mandata, posebno istaknuvši potrebu suradnje na dobrobit Hrvatske.

“Mogu ga ocijeniti korektnim govorom kojim je uputio nekoliko bitnih poruka, a najvažnija je da trebamo međusobno surađivati i raditi na dobrobit Hrvatske bez obzira na političke razlike i različite svjetonazore”, rekao je Jandroković o Milanovićevu govoru.

“Mislim da je to dobar početak i nadam se da će i mandat predsjednika Milanovića proteći u tom duhu”, dodao je predsjednik Sabora nakon inauguracije na Pantovčaku.

‘Dobio je povjerenje građana i to treba poštivati’

Jandrokoviću nije sporno što se Milanović opredijelio za minimalističku formu same inaugiracije i nepretenciozan govor. “To je njegova odluka, on je predsjednik, dobio je povjerenje građana i to treba poštivati”, istaknuo je.

Iako je često polemizirao s Milanovićem dok je bio premijer, Jandroković se sada nada korektnoj suradnju u kojoj će obojica zadržati svoje pozicije, poglede na život i politiku.

“Nadam se korektnoj suradnji, što je zadaća i obaveza svih nas koji obnašamo visoke dužnosti. Bez obzira na različite političke preferencije, moramo surađivati. Narod to od nas očekujemo i nadam se da ćemo se toga držati”, istaknuo je.

Za izvedbu himne Josipe Lisac Jandroković je ocijenio kako je to bila nova interpretacija, vrlo originalna, onakva kakva se od dive hrvatske glazbe i očekuje.