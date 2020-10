DRUGAČIJA SKIJAŠKA GODINA: Hrvati su jako oprezni, nema više ogromnih rezervacija, a najpopularnija stvar u agencijama jest – jedno obećanje

Skijaši su oprezniji pri rezervaciji termina odlaska na europska skijališta ove zime, jer su prošle godine zbog koronavirusa, uglavnom ostali bez povrata novca, no turističke agencije im to sada jamče

Ranijih su godina katalozi sa skijaškom ponudom bili traženi već u rujnu, no zbog pandemije koronavirusa, koja je počela zimi, to više nije tako. Iako europska skijališta već nude first minute ponude, skijaši su oprezni, jer najavljeni drugi val zaraze drži sve u neizvjesnosti, a i ne žele si priuštiti situaciju od prošle zime kada su optuživani za širenje zaraze. Oni koji su tada otkazali putovanja su, umjesto povrata novca, dobivali vaučere, koji su uglavnom bili beskorisni.

Dogovor s partnerima

Brojne su turističke agencije, stoga, kako bi motivirale skijaše na rane rezervacije, u dogovorima sa svojim partnerima, odlučile izmijeniti svoje politike povrata novca u slučaju otkazivanja putovanja zbog širenja zaraze na odredištima.

“U slučaju da matična ili odredišna zemlja proglasi epidemiju, ili da službeno granice budu zatvorene, ili da tranzitna ili odredišna destinacija dođe na crvenu listu od nadležne institucije, što bi podrazumijevalo obveznu karantenu po povratku u prebivalište, a koje bi putniku onemogućavale dolazak u destinaciju, ‘Palma’ omogućuje storno skijaškog aranžmana do tri dana prije usluge uz garanciju povrata 95 posto iznosa rezervacije u roku od 14 dana od otkaza putovanja. Agencija zadržava pravo naplate pet posto administrativno-manipulativnih troškova po rezervaciji. Povrat iznosa nije moguć u slučaju ako nadležne institucije proglase da se putovanje ne preporučuje”, za Glas Slavonije poručuju iz turističke agencije “Palma”, koja nudi skijaške aranžmane u 150 lokacija diljem Austrije, Slovenije i Italije, uz 20 posto popusta na skijaške pakete.

Moguć i 100-postotni povrat

U agenciji “Izazov” kažu kako povrat novca klijentima ovisi o povratu novca partnera agencije i njihovim pravilima o smještaju. Njihov sustav povrata novca je nešto složeniji, uz puno više odricanja od odgovornosti. Ipak, za razliku od “Palme”, u nekim slučajevima nude 100-postotni povrat novca.

”Prilikom izrade ski/board ponude za nadolazeću zimu kontaktirali smo i sve naše partnere vezano za njihove uvjete otkazivanja u slučaju COVID-19 lockdowna kao što je bilo u ožujku kada smo morali otkazivati aranžmane u Francusku. Ovisimo i moramo poslovati po uvjetima naših partnera ponuđača smještaja, jer niti mi možemo vratiti novac ako ne dobijemo povrat novca od partnera kojima smo platili. Što se tiče uvjeta otkazivanja, nekoliko je opcija koje su nam ponuđene od naših partnera za smještaj i po kojima moramo poslovati. To je 100 posto povrat novca u slučaju odluke lokalne vlade od države gdje putujete da se potpuno zatvaraju skijališta, te 100 posto povrat novca u slučaju odluke Vlade RH ili vlade države u koju putujete da se zatvaraju granice za putovanje.

No, kao opcija, kod nekih partnera, i dalje je vaučer u protuvrijednosti uplaćenog putovanja koji se može iskoristiti do određenog roka. U tom slučaju agencija ne može vratiti novac, nego će izdati vaučer. Uz napomenu kako prije svake uplate i rezervacije svaka stranka može dobiti informaciju o tome izdaje li davatelj usluga smještaja vaučer ili vraća kompletan ili određen iznos”, poručili su iz agencije “Izazov” te upozoravaju putnike da po njihovoj uplati agencija obavlja uplatu svojim partnerima kako bi rezervacija bila izvršena.

