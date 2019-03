DRUGA STRANA PRIČE O ODGOJITELJICI IZ IMOTSKOG: ‘Moje dijete te obožava i to je sve što je meni važno’

Shrvanu odgojiteljicu podržali su brojni roditelji iz njene skupine

Nakon što je procurio šokantni video u kojem odgojiteljica iz vrtića u Imotskom psuje pred djecom, odgojiteljicu ne prestaju napadati.

PROCURILA ŠOKANTNA SNIMKA IZ DJEČJEG VRTIĆA U IMOTSKOM: Odgojiteljica urlala na klince; ‘Šta je bog te pos**, šta ne iđete kući!’

Osude nije stišalo ni to što je dala otkaz, pa čak ni njeno dirljivo pismo roditeljima, koje je napisala nakon otkaza.

ODGOJITELJICA KOJA JE VRIJEĐALA DJECU NA ŠOKATNOJ SNIMCI OBRATILA SE RODITELJIMA: ‘Uništena sam i slomljena psihički potpuno’

Nakon svega, u obranu odgojiteljice stali su i roditelji u vrtiću, i to isti oni koji su ju, opravdano, napali.

Želim joj da izađe iz ovoga čvrsta i hrabra

“Jesam, prva sam graknula protiv nje jer je to totalno neprimjerno prema djeci. Onda sam drugi dan nakon pročitanih komentara i njezina otkaza, pa isprike roditeljima javno preko medija, stala i vidjela da sam se zaletjela. Nisam usporedila s drugom pričom koju mi je moje dijete kazalo, a to je da voli tu tetu i da se najviše voli igrati upravo s njom.

I vidjela sam to na puno primjera kada bih došla po dijete u vrtić. Stoga joj poručujem da iziđe iz ovoga čvrsta i bude hrabra, jer svaka se škola u životu plaća. A ona ju je itekako platila. Želim joj sve najbolje u životu”, rekla je mama jednog vrtićarca za Slobodnu.

A odgojiteljici je upravo podrška roditelja je kako kaže, jedini spas. “U moru moga očaja i agonije koju prolazim posljednjih dana, postoji nešto što me drži u životu, a to su roditelji djece moje skupine. Nekolicina njih nije se izjasnila, ni pozitivno ni negativno, a svi ostali podržali su me nebrojenim brojem poziva, poruka, čak i posjeta.

Do neba sam im zahvalna; moja su utjeha i snaga”, kaže odgojiteljica. “18 sekundi nekog videa ne mogu pokvariti 2 godine koliko se znamo”; “Moje dijete te obožava i to je sve što je meni važno.”; “Nijednom ti djetetu nisi naškodila, osim sebi nažalost.”; “Zvala sam te da ti kažem da si nama ostala ista, najbolja i najdraža.”, samo su neke od poruka koje je dobila.

‘Vjerujte mi da sam imala posao iz snova’

“Nemam riječi kojima bih zahvalila svima koji žele i pokušavaju pomoći, ali stvar je u tome da načina nema. Ovo je samo moj križ”, kaže odgojiteljica i zaključuje: , “Želim naglasiti da ne zamjeram ni onima koji me osuđuju, znajući ili ne znajući pozadinu cijele nesretne priče, jer sam svjesna da je moja greška velika. Izgleda da se svijet morao srušiti na mene da to uvidim i da odrastem, a vjerujte da sam imala posao svojih snova”, kaže bivša teta.