Josip Broz Tito jedna je od najkontroverznijih osoba u povijesti ovih prostora. Bio je komunist i doživotni predsjednik SFRJ. Njegov društveni život manje-više je poznat, ali je njegova druga strana - romantična - obavijena je velom tajni. Ono što je sigurno je da je volio žene. Ženio se četiri puta i imao najmanje toliko ljubavnica. Da j bio pravi švaler govori i priča iz vremena Drugog svjetskog rata.

S Hertom i Davorjankom ljubovao istovremeno

Naime, treća supruga Josipa Broza bila je Herta Haas, Slovenka židovskog podrijetla. Od njega je bila mlađa 22 godine. Biografi se dugo vremena ne mogu složiti oko toga jesu li se ona i Tito uopće vjenčali. Dok jedni tvrde da su to učinili 1939. godine u Zagrebu, drugi govore da ta veza nikad nije bila ozakonjena. Ono oko čega se slažu jest da je Tito, dok je bio s Hertom, imao ljubavnicu Davorjanku Paunović Zdenku. U isto vrijeme, Herta je Titu rodila sina Aleksandra Mišu Broza.

Brak ili veza Tita i Herte trajali su četiri godine. Nakon što se s njom rastao, vezu sa Zdenkom nije krio. Ona mu je u početku bila tajnica, a nakon početka Drugog svjetskog rata krenula je s njim na front. S njim je provela cijeli rat, prošla kroz najteže situacije, a navodno je i nekoliko puta mijenjala identitet.

Govorilo se da ima velik utjecaj na Tita pa kasnije i na odluke koje je donosio kao predsjednik.

Prema službenoj verziji, Davorjanka je preminula 1946. godine od tuberkuloze. Tito ju je dao pokopati u dvorištu Belog dvora u Beogradu. Njeno ime kasnije se nije spominjalo, a ubrzo će njeno mjesto zauzeti svima poznata prva dama Jugoslavije.

Herta Haas i Tito upoznali su se, inače, u Parizu gdje je Tito već živio nakon što se preselio iz Beča. Početkom Drugog svjetskog rata Hertu su uhitili u kući Ivana Krajačića Steve, tada iznimno jake političke figure i, koji je i kasnije bio siva eminencija na Titovu dvoru. I završila je u ustaškom zatvoru.

“Dok je Herta Haas bila u zatvoru, Tito se u Beogradu spetljao s energičnom drugaricom Davorjankom Paunović-Zdenkom, koja je studirala francuski jezik na beogradskom filozofskom fakultetu. Bila je 29 godina mlađa od Tita, aktivna u ilegalnom pokretu, spretna i inteligentna, a pratio ju je glas vatrene žene, koja nije znala tiho voditi ljubav. Kad je u Zagrebu srela Tita, on ju opčinio šarmom, duhovitošću i položajem. Jednom su vodili ljubav u šatoru, a Davorjanka je urlala na sav glas tako da je cijela postrojba napustila položaje i otišla se hladiti u potok. Drugi put je Tita posjetila slovenska delegacija, no kad su se približili njegovom šatoru, čuli su njezino glasno stenjanje, okrenuli se i vratili za sat vremena. Tito je bio dobro raspoložen i rekao im je: ‘Slovenci, Slovenci, kasnite, ali ništa zato, morao sam obaviti jedan ozbiljan posao’. Tito je imao dobre živce, navodno je s njom vodio ljubav i dok su padale granate. Titova veza s Davorjankom Paunović trajala je od 1941. do 1946. godine, sve dok nije umrla od tuberkuloze. Njezina smrt jako ga je pogodila, a pokopana je po vlastitoj želji pokraj jedne od Titovih rezidencija, na Dedinju u Beogradu, kao partizanka – na osami i bez nadgrobne ploče”, kazao svojevremeno u razgovoru za Nacional publicist Miro Simčić.