NEČUVENO UNIŠTAVANJE PRIRODE: Turisti na otoku kod Šibenika devastirali stijene. Odvalili ih jer su htjeli lakše skakati u more?!

‘Bio sam tamo ovih dana i na kopnu pronašao alat, čelične šipke, drvene kolce i slično i shvatio sam o čemu se radi. Dođu skakati s tih stijena i neke stijene su im smetale da se ne bi odronile, pa su malo ‘čistili’

Otočić Sokol nalazi se u šibenskom području, nedaleko Obonjana, a sada ga polako devastiraju turisti. I ne, ovdje ne govorimo o previše turista koji ondje dolaze nego o tome da doslovno uništavaju stijene donoseći vlastiti alat. O tome je za Morski.hr izvijestio ronilac koji često roni na tom području jer se zgrozio nakon što je vidio da je netko tamo donio alat kojim je uništio priordne stijene s klifova i pobacao ih u more.

Kaže da se prizori ogromnih odvaljenih stijena mogu vidjeti tek u posljednje vrijeme. Prvo je sumnjao na češki ronilački klub, a oni sumnjaju na Talijane ili poljski ronilački klub.

Uništavaju ih kako bi lakše skakali u more?

“Bio sam tamo ovih dana i na kopnu pronašao alat, čelične šipke, drvene kolce i slično i shvatio sam o čemu se radi. Dođu skakati s tih stijena i neke stijene su im smetale da se ne bi odronile, pa su malo ‘čistili’. Našao sam jedan drveni kolac koji je specifičan za šetnicu uz kanal sv. Ante, jer su ti drveni kolci zeleno piturani, impregnirani i zašiljeni, služili su da učvrste sadnice. Povezao sam to s ovim Česima jer su stalno tamo, a kolci su sa šetnice u Zablaću odakle je njihov ronilački klub. Komunicirao sam s njima i govorili su češki ili poljski. Vikao sam im zašto to rade, a oni su se počeli ponašati kao razbješnjela horda i skoro su me krenuli gađati kamenjima”, ispričao je ronilac za Morski.hr.

Kaže da bi taj otočić trebalo zaštititi od devastacije, jer kako kaže, tamo postoji koloniju galebova, gnjurca, divljih golubova, a čak se noću i ćuk čuje. “To je nešto predivno na kopnu i pod morem i boli me srce kad ovo vidim. A kome javiti, tko će reagirati?”, pita se ronilac.

Voditelj ronilačkog centra: ‘To nisu naši gosti’

Novinari portala Morski.hr nazvali su spomenuti ronilački centar Deep Sea kako bi provjerili informaciju. David Kubašek, voditelj centra potvrdio je devastaciju i to da ronioci njegova kluba dolaze roniti na toj lokaciji, no za uništene stijene krivi Talijane.

“To smo vidjeli, da. Nemam pojma tko je to radio. Tamo uvijek ima nekih koji dolaze s čamcima. To su bili neki Talijani koji su došli, napravili šator, imali su muziku i slično. Sad kad ronimo, točno kod stijene, vide se bijeli kamen i puno stijena pobacanih u more, veliki blokovi u promjeru 50-60 cm. Bio sam i danas tamo, pričao s kolegom i mislio da to samo pada. Ima ljudi koji tamo šetaju obalom. Nisu to naši gosti, mi smo ronilački centar. Dolazimo brodom i idemo samo u more”, kazao je Kubašek.

Kako god bilo, za odvaljivanje stijena u more netko je kriv. A ovaj otočić umjesto da je zaštićen, on je prepušten raznim turistima i gostima da ga devastiraju.

