DRSKA PRIJEVARA TRGOVACA: Osječanki cipele naplatili duplo više no što je pisalo na reklami; evo što učiniti u takvom slučaju

Usprkos posljednjim izmjenama Zakona o zaštiti potrošača vezanih uz reguliranje pitanja posebnih oblika prodaje, potrošači i dalje imaju pritužbe na ponašanje trgovaca za vrijeme sezonskih sniženja. Naime, Osječanka je početkom tjedna umalo bila prisiljena platiti cipele dvostruko više nego što ih je oglašavao plakat na ulazu u prodavaonicu u jednom osječkom trgovačkom centru, javlja Glas Slavonije.

‘Tek je tada nastala strka’

“Na plakatu je jasno pisalo ‘50 posto na sve‘. Izabrala sam cipele na kojima je bila istaknuta cijena od 560 kuna i odnijela ih na blagajnu, očekujući da ću ih platiti 280 kuna. Dala sam trgovkinji kreditnu kraticu i ona ju je provukla, no tek kada mi je pružila račun, vidjela sam da mi je naplaćena puna cijena. Kada sam pitala za istaknuto sniženje, rekla mi je da se ono ne odnosi na novu kolekciju. No, kako je na plakatu pisalo ‘na sve‘, inzisitirala sam na cijeni od 280 kuna. Kako je odbila sniziti cijenu, zatražila sam povrat novca. Tu je tek nastala strka”, žali se Osječanka.

Udruga ‘Potrošački forum’ objašnjava kako je riječ o zavaravajućoj poslovnoj praksi.

‘Nije morala primijetiti razliku’

“Ako je na plakatu u izlogu izričito pisalo ‘sniženje na sve‘ i ako nije nigdje bilo navedeno da ta akcija isključuje neke artikle, to je onda klasično zavaravanje potrošača, odnosno zavaravajuća poslovna praksa koja je regulirana člankom 33 Zakona o zaštiti potrošača. Bez obzira na to što je na kupljenom artiklu bila samo jedna cijena, jer ako su gospođu zanimale samo te cipele i nije gledala druge na kojima su možda bile istaknute obje cijene, ona nije nikako mogla pretpostaviti da su neki proizvodi isključeni iz akcije. No, ako je i gledala druge artikle s dvije cijene, nije morala nužno primijetiti razliku ako se vodila oglašenim u izlogu”, navodi Dunja Mak iz udruge “Potrošački forum”.

Slučaj prijaviti tržišnoj inspekciji

“Nažalost, već je postala praksa da se trgovci od ovakih situacija ograđuju napomenama pri dnu plakata o isključivanju dijela asortimana. Zna se dogoditi da potrošač uopće ne primijeti takve napomene jer su tiskane sitnim slovima, pa trgovci u ovakvim sporovima budu u pravu. No, ako je stvarno situacija takva da napomene nije bilo, a posebno ako je povrat novca nakon izbijanja spora na blagajni bio upitan, slučaj bi trebalo prijaviti tržišnoj inspekciji”, komentira Mak, piše Glas Slavonije.

A kako bi se zaštitili čak i u slučaju prijevare, Dunja Mak iz udruge “Potrošački forum” savjetuje: “Najprije fotografirati plakat na izlogu, a onda i čitav izlog na kojemu je plakat. Potom valja napisati prigovor, uz njega priložiti tu fotografiju i tražiti pisanim putem od trgovca da proizvod naplati po sniženoj cijeni uz povrat preplaćenog novca. Ako trgovac ne bi uvažio ovakav prigovor, valja ga prijaviti tržišnoj inspekciji”.