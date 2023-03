Aktualnosti iz Hrvatske politike ovog je tjedna u studiju Net.hr-a komentirao saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Davor Dretar. Na početku emisije, Dretar se osvrnuo na novi paket mjera koje su premijer Plenković i njegova Vlada predstavili ovog tjedna. Dretar je državu usporedio s kućom. "Država, svaka država, je skup pojedinaca koji žive unutar određenih granica i imaju takozvani društveni dogovor. I onda netko vodi tu cijelu kuću, kao što u ovom slučaju Andrej Plenković vodi cijelu Hrvatsku", slikovito je pojasnio.

"Kakva bi to sada bila kuća u kojoj se već godinama sustavno ne proizvodi, nego se samo posuđuje novac i onda se s tim novcem plati struja, kupi se ogrjev, svinjetina, lopatica ili carsko meso. Možemo slobodno reći da ove mjere jesu, bez ikakvog straha da to izađe iz nekakvog okvira oporbenog razmišljanja, dobre, jer hrvatski čovjek nema više što. Hrvatski čovjek je spao na to da mu Andrej Plenković daje milostinju iz džepa istog tog hrvatskog čovjeka", rekao je.

Komentirajući jednokratne potpore ranjivim skupinama građana, Dretar je rekao da cijeli ovi paketi mjera koji traju i kompletna gospodarska politika Andreja Plenkovića i njegove organizacije koju on vodi pokazuje da mu nije u interesu riješiti stvari onako kako primjerice predlaže Domovinski pokret. "To je prvenstveno poticanjem gospodarske proizvodnje, otvaranjem novih radnih mjesta. Time će rasti korpus plaće u Hrvatskoj, iznos plaće u Hrvatskoj, a onda će sukladno tome rasti i mirovine koje su trenutno na nevjerojatno niskih 38 posto od prosječne plaće u Hrvatskoj, što hrvatske umirovljenike doslovno gura u siromaštvo", kazao je.

Nova radna mjesta

Na pitanje kako se izvući iz ove situacije, rekao je da Domovinski pokret stalno ponavlja svoju mantru 'proizvodnja, proizvodnja, proizvodnja'. "Nova radna mjesta. Umirovljenici su svoj posao u životu odradili. Ali imamo branitelje, nezaposlene branitelje, imamo puno nezaposlenih. Dostojanstvo svakog čovjeka sastoji se u tome da ide raditi. Rad je ono što je potrebno čovjeku da bi imao svoje osnovno ljudsko dostojanstvo", rekao je saborski zastupnik.

Dodaje da imamo jako mali broj zaposlenih, premda Plenković tvrdi da su rezultati sjajni. "Svatko razuman tko otvori te statistike vidi da nisu", kaže.

"Ništa što vidimo ovdje oko nas nije proizvedeno u Hrvatskoj i to je ono što trebamo mijenjati, a to je istovremeno ono što Vladi Andreja Plenkovića nije u interesu", dodao je.

Upitan je li HDZ već krenuo sa svojom kampanjom, pošto Plenković stalno ističe što je njegova Vlada napravila za građane, Dretar kaže da predizborna kampanja u HDZ-u i njihovoj koalicijskoj Vladi traje bez prestanka, cijelo vrijeme. "Oni su od kada su ušli u Sabor počeli voditi predizbornu kampanju, a kako se bliži dolazak i službenog termina izbora, ta se retorika intenzivira" kazao je.

'HDZ-ovci zasjeli kao one vrane na telefonske žice i zdušno graktali'

Osvrnuo se i na interpelaciju koju je Domovinski pokret nedavno pokrenuo u Saboru o radu premijera. Dretar kaže da su imali pet glavnih točaka koje su predstavili u dokumentu koji su dali u Hrvatski sabor te su bez ijednog problema prikupili potpise svih oporbenih stranaka.

"Vidjeli ste na koji su način HDZ-ovci zasjeli kao one vrane na telefonske žice i kako su zdušno graktali braneći svoga premijera i to tako da u 10 do 12 sati saborske rasprave niti jednog trenutka nisu osporili ništa iz naših dokumenata. Kao da nekome kažete 'Vi ste opljačkali banku', a on vama kaže 'A vama su odvezani žniranci'", rekao je.

"Ovo je bila 23. interpelacija, niti jedna u Saboru nije prošla, ali svi ti ljudi sada politički ne postoje na onim funkcijama na kojima su postojali prije interpelacije. Za vjerovati je da će se to jednoga dana, možda i u skoroj budućnosti dogoditi i samom premijeru", kazao je.

Spremni za izbore

Na pitanje jesu li zastupnici HDZ-a uvijek tako zdušni kada treba braniti premijera ili ministre, Dretar kaže da su uvijek takvi. "Možemo slobodno reći da oni doživljavaju jednu orgastičku epifaniju, jednu spoznaju zaljubljenosti u sve svoje ministre, državne tajnike i naravno u velikog vođu. Pa smo čuli tako da ga nazivaju karizmatičnim liderom, snažnim moćnim političarom. Sve je to politički legitimno. Komunikacija politička jest stvar koju odabire svatko tko radi u javnom prostoru i za to ili snosi odgovornost ili zasluge i na tome će odlučiti birači na izborima", kazao je.

Dretar dodaje da je ono što su tamo radili je bilo apsolutno negledljivo, ispod svakog praga moralnosti i ljudskosti. "Napadati na osobnoj razini zastupnike, napadati zastupnike zbog nekih njihovih postupaka koji su se dogodili u prošlosti, tvrditi da mi nismo sposobni zato što smo donijeli političke odluke koje jesmo, je samo jedno veliko puštanje dimne zavjese nad nevjerojatno katastrofalnim načinom na koji Andrej Plenković vodi ovu državu", rekao je.

Na pitanje treba li premijer dati ostavku, kaže da apsolutno da. "Mi ne bi niti pokretali interpelaciju da tako ne mislimo. Tako misli cijela oporba, pretpostavljam da tako misli i većina hrvatskih građana", kaže.

Što se Domovinskog pokreta tiče, Dretar kaže da su oni spremni za izbore. "Mogu ih slobodno raspisati danas u 7.15, uopće nema problema. Mi možemo izaći ovog trenutka na izbore. Stranka je stabilna, ima stabilno, kvalitetno vodstvo, imamo svoje programe, znamo način na koji se može stvoriti jedna nova i bolja Hrvatska.

Što je još rekao o projektu Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku te svojem djelovanju u Hrvatskom saboru, pogledajte u cijelom intervjuu.