Tvrtka Vruča Čuča saborskog zastupnika Davora Dretara Dreleta završila je u stečaju. Pohana piletina i još 60 drugih djelatnosti za koje je bila upisana u Sudskom registru, stajale su bivšeg radijskog voditelja duga od 250.000 kuna. Trgovački sud u Zagrebu nedavno je otvorio i ubrzo zaključio stečajni postupak.

Drele je zbog svog političkog angažmana ranije već zatvorio istoimeni restoran na zagrebačkoj Savici. Iako je to trebalo biti privremeno, pokazalo se da će taj prostor ostati zatvoren. Politika mu za to nije kriva, iako on može reći kako nije nikome dužan, već da je njegova firma ostvarila dugovanja, zahvaljujući hrvatskim propisima. Zastupnik Dretar je za RTL otkrio gdje je zapela njegova Vruča Čuča, odnosno kokoš po kajkavski.

''Korona kriza otjerala je u stečaj ne samo mene nego i tisuće ugostiteljskih tvrtki. Drastičan pad prometa, nedostatak radne snage, loša politika vladajućih prema malim poduzetnicima, sve su to razlozi koji su presudili tisućama vrijednih ljudi, pa tako i meni'', poručio je Drele.