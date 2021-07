Srpsko narodno vijeće je u ponedjeljak na konferenciji za novinare upozorilo na "nezapamćeno divljanje filoustaške stranke A-HSP Dražena Keleminca koje već nekoliko dana uznemirava stanovnike Srba". Milorad Pupovac je, između ostalog, rekao da policija ne postupa po zakonu i ne uklanja Keleminčevu kamp kućicu u Srbu dok istovremeno postupa prema dvojici mladića koji su "trubili u znak negodovanja".

No, Policijska uprava zadarska je za N1 priopćila da je Keleminec jučer priveden s još troje ljudi, jer se oglušio na njihovu naredbu da makne kamp kućicu. Dobit će prekršajnu prijavu, a njihovo će kampiranje istražiti i Državni inspektorat.

“Policijski službenici Postaje granične policije Gračac su danas, 26. srpnja 2021. godine oko 10 sati u Ulici Ruđera Boškovića u Srbu, postupali prema pet osoba kojima su nakon upozorenja izdali naredbu da se raziđu s mjesta na kojem borave s kamper vozilom, na što se jedna muška osoba udaljila dok su se četiri osobe u dobi od 57, 64, 77 i 87 godina oglušile o naredbu policijskih službenika te su zbog pružanja pasivnog otpora nad njima uporabljena sredstva prisile, tjelesna snaga, nakon čega su dovedeni u službene prostorije policije.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv svih četvero nadležnom sudu podneseni su Optužni prijedlozi zbog počinjenog prekršaja iz čl. 23 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Također, zbog boravka s kamper vozilom na površini koja nije namijenjena za kampiranje, policija je podnijela izvješće nadležnom državnom inspektoratu", priopćili su iz PU zadarske.

Pijani trubili u 3:30 ujutro

Ističu kako su tijekom noći na ponedjeljak zabilježili dva remećenja javnog reda i mira. Prvo je bilo već spomenuto trubljenje, dok je drugo bio okršaj između dvojice muškaraca.

"U 3:30 u Ulici Ruđera Boškovića u Srbu došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane dvije muške osobe na način da je 30-godišnjak pod utjecajem alkohola upravljao vozilom srbijanskih registarskih oznaka te neosnovanom uporabom zvučne sirene automobila remetio javni red i mir građana, a tom prilikom se u automobilu kao putnik nalazio i 28-godišnjak, također pod utjecajem alkohola, koji je vikom i galamom iz automobila također remetio javni red i mir", izvijestila je policija te dodala da je vozač optužen za remećenje javnog reda i mira, kao i suvozač, ali i vožnju pod utjecajem alkohola.

Svega 35 minuta kasnije, 30-godišnjak je u Zagrebačkoj ulici u Srbu odgurnuo 77-godišnjaka, a daljnji obračun je spriječio policajac koji se ondje zatekao. Napadač je priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Gospiću uz prekršajni optužni prijedlog.

Srb zatvoren do 18 sati

Pupovac je na konferenciji za medije govorio i o tome kako se u Srbu nalazi velik broj policije te kako će svi ulazi u mjesto biti blokirani. "Kao što ne želim vidjeti Keleminca, ne želim vidjeti ni policiju. Mi smo mirni ljudi. Želimo da se stvore preduvjeti da ni policije više ne bude tamo, odmah", poručio je Pupovac, no policije će biti.

"27. srpnja od 9:00 do 16:00 sati u Srbu, održat će se javno okupljanja pod nazivom 'Dan ustanka naroda Like'. U vremenu od 9 do 18 sati, prometovanje županijskom cestom Ž 5203, od raskrižja s državnom cestom D1 (Otrić) do raskrižja s lokalnom cestom L 63013 u Srbu, bit će onemogućeno zbog održavanja javnog okupljanja. U navedeno vrijeme prema mjestu Srb policija će sukladno svojim procjenama provoditi nadzor sudionika u prometu, kao i dosadašnjih godina”, priopćili su iz policije.