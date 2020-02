JELENIĆ PODNIO OSTAVKU ZBOG MASONA: ‘Objede su do takve mjere opteretile obnašanje moje dužnosti… Odlazim mirne savjesti’

Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Dražen Jelenić podnio je ostavku nakon što je otkriveno kako je član masonske lože u Zagrebu

“Od prvoga dana sve do danas dužnost Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske obnašao sam s ponosom, predano, profesionalno i pošteno, rukovodeći se u svom radu isključivo Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, čuvajući neovisnost državnog odvjetništva. Tako sam postupao i tijekom svih 28 godina rada u državnom odvjetništvu.

Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezano za moje članstvo u masonskoj udruzi. To članstvo u zakonitoj udruzi ni na koji način nije utjecalo na obnašanje moje dužnosti, no te su objede do takve mjere opteretile daljnje obnašanje dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske da je ono praktički postalo nemoguće. Istodobno, u želji da se ovo opterećenje ne prenese na cijelo državno odvjetništvo, procijenio sam da je u nastalim okolnostima davanje ostavke na mjesto čelnika cijele državnoodvjetničke organizacije jedino moralno i odgovorno rješenje.

Stoga sam danas Vladi Republike Hrvatske uputio zahtjev za razrješenje s dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Iako činom ostavke moj mandat Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ranije završava, s te dužnosti odlazim mirne i čiste savjesti”, poručio je Jelenić u priopćenju.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK PRIZNAO: ‘Da, ja sam mason’; odmah oštro optužio Nikicu Gabrića

Pitanja osobne prirode

Ovim je riječima završena saga oko članstva glavnog državnog odvjetnika u masonskoj loži, odnosno, kako navodi, “udruzi građana Veliki Orijent Hrvatske”. Medijima je poručio kako se njihova pitanja o članstvu odnose na “pitanja osobne prirode koja ni na koji način nisu utjecala i ne utječu na obnašanje dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.”

Cijela afera izbila je prije pet dana kada je policija privela urednike tjednika 7Dnevno i portala dnevno.hr jer su navodno reketarili liječnika Nikicu Gabrića odavanjem informacija o njegovom članstvu u masonskoj loži. No, Nacional je danas objavio kako je u masonima i Jelenić, a članovi Vlade nisu dobro reagirali na to saznanje te su već najavili sankcije protiv Jelenića.

Dodao je kako je za ucjenu doznao od bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića te time potvrdio Gabrićeve riječi da je sve njemu prijavio. Potvrdio je kako je tijekom vikenda osobno razgovarao s Bajićem te da je DORH “nastavilo svoje postupanje zaprimanjem formalne kaznene prijave i poduzimanjem drugih radnji za koje je nadležno.”

GABRIĆ PROGOVORIO O MASONIMA: Udario kontru glavnom državnom odvjetniku i poručio: ‘Sve imam snimljeno’

“Tijekom predistražne faze postupka, a s obzirom na to da je oštećenik, bilo izravno preko mene bilo putem nadležnog državnog odvjetnika pokušavao utjecati na njegov tijek (iz njemu znanih motiva), što nikako nisam mogao dopustiti zbog očuvanja zakonitosti postupanja, suglasio sam se s nadležnim državnim odvjetnikom da se ne poduzimaju mjere radi zabrane izlaženja časopisa, jer ne postoji za to zakonski osnov te zatražio da se i u ovom predmetu, kao i u svakom drugom, postupa jedino i isključivo temeljem zakona, odnosno da se primjena posebnih dokaznih radnji ne proširuje na osobe za koje ne postoje nikakve sumnje da sudjeluju u tom ili nekom drugom povezanom kaznenom djelu, te da se ne predlaže istražni zatvor ukoliko za to ne postoje zakonski osnovi. Napominjem, da je odluka o uhićenju osumnjičenika isključiva odluka policije, na koju državni odvjetnik niti smije niti može utjecati”, potvrdio je bivši glavni državni odvjetnik.

Izašao iz Gabrićeve udruge

Jelenić je medijima objasnio Gabrićevu, ali i svoju ulogu u masonima.

“Mogu potvrditi da sam početkom ožujka 2018. godine pozvan pristupiti udruzi koja se bavi slobodnim zidarstvom, tzv. masonima odnosno udruzi građana Veliki Orijent Hrvatske. Nakon što sam sredinom ožujka 2018. godine primljen u tu udrugu, kojoj tada na čelu nije bio Nikica Gabrić, sudjelovao sam na još jednom sastanku članova. Ono što ne piše u tjedniku Nacional, a potrebno je naglasiti, jest da sam u listopadu 2018. godine, zajedno s još nekolicinom članova napustio udrugu kojom rukovodi Nikica Gabrić, budući da su ti članovi osnovali novu istovrsnu udrugu, koje sam član. Od kraja ožujka 2018. godine pa do danas, zbog brojnih poslovnih obveza ni na koji način ne sudjelujem niti u radu udruge Nikice Gabrića iz koje sam istupio, a niti u radu novoosnovane istovrsne udruge”, rekao je Jelenić.

Rekao je kako se “ne radi o tajnoj ili polutajnoj organizaciji, već o udruzi građana registriranoj sukladno hrvatskim zakonima.” Dodao je kako su podaci o članstvu individualna stvar svakog člana te da je jedino član udruge ovlašten javno objaviti te podatke. Istaknuo je kako dužnost pomaganja među članovima nije protuzakonita, niti je bilo koji dokument udruge iznad zakona ili u suprotnosti s njima, jer to ne smije ni biti.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK PRIZNAO ZAŠTO JE POSTAO MASON: ‘Imponiralo mi je’; Tvrdi da se ne boji ‘kompromitirajućih’ snimaka

Kaže da nije u sukobu interesa

Ponovio je kako nije utjecao na rad DORH-a u ovom slučaju, već da mu je cilj da se sve radnje u istrazi provedu sukladno zakonu. Potvrdio je i kako će “svi prikupljeni dokazi tijekom istrage bit će dostupni obrani, a ukoliko dođe do podizanja optužnice, i sudu i javnosti tijekom rasprave.”

“Članstvo u toj udruzi ne stavlja Dražena Jelenića ni osobno ni kao Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u nikakav veći ili drugačiji potencijalni sukob interesa negoli, na primjer, kazneni postupci u kojima su okrivljenici ili žrtve državni odvjetnici kao članovi organizacije kojoj je na čelu. U dosadašnjem radu, do spomenutog predmeta pokušaja iznude, nije se ni osobno ni kao Glavni državni odvjetnik susretao s članovima udruge kao okrivljenicima ili žrtvama, pri čemu je i tom predmetu, u mjeri u kojoj je bio upoznat i informiran, pristupio kao svakom drugom kaznenom predmetu”, zaključuje se u odgovoru bivšeg glavnog državnog odvjetnika.