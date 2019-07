DRAŽEN JE DOBIO NOVO SRCE, ALI I NEŠTO DRUGO…: ‘Nikada prije nisam volio te stvari, a sad mi je život bez njih nezamisliv’

Nije znanstveno dokazano da ljudi s presađenim srcem preuzmu osobine svog donora, no teško je nepovjerovati u ovu nevjerojatnu priču

Neki od pacijenata kojima je transplantirano srce tvrde da su počeli dobivati osobine ili navike svojih donora. Iako nije znanstveno dokazano da su osobe uistinu poprimile osobine donora, zanimljivo je čuti priče ljudi koji su nakon presađivanja srca odjednom postali veliki ljubitelji čokolade ili strastveni planinari. Upravo takve priče za RTL ispričali su pacijenti koji su preko noći poprimili tuđe navike.

Tako je Dražen Zemun iz Križevaca najednom zavolio planinarenje, a do tada je, kako kaže, prijatelje koji su išli planinariti zadirkivao riječima “penjete se kako biste se mogli spustiti”. U njegovim grudima prije 11 godina počelo je kucati srce 23-godišnjeg njemačkog aplinista i on se počeo penjati na planine i osvajati vrhove poput Kalnika, Velebita, Triglav.

”Dobio sam zdrav organ, mlado srce i vjerojatno me po njemu srce vuče u planine”, kaže Dražen. K tome, ljubav prema penjanju u planine nije jedina novost nakon transplantacije srca, nego je postao i veliki ljubitelj slatkog. “Prije nikada nisam jeo slatko, nisam ga volio, sad volim slatko, poslije transplantacije ubio bih za slatko”, kaže on.

‘Na rubu znanosti’

Nije znanstveno dokazano da ljudi s presađenim srcem preuzmu osobine svog donora, no teško je nepovjerovati u ovu nevjerojatnu priču. Igor Rudež, kardiokirurg iz KB Dubrava koji je Draženu transplantirao srce, kaže da je to “na rubu znanosti”, no da takvi slučajevi postoje. “Gospodin je dobio žensko srce i nakon oporavka nama se njegova žena žalila da čisti, kuha, radi oko cvijeća. Poprimio je neke karakteristike donorice. Onako, pomalo bizarno i neobično, ali je tu i činjenica je da to postoji”, kaže kirurg.

Takav slučaj postoji i u Osijeku. Danijel Katić morao je na transplantaciju s 32 godine. Poslije operacije postao je djetinjast i svadljiv, baš kao pravi tinejdžer. Kasnije je saznao da je primio srce 17-godišnjeg mladića. “Prije sam bio tiši. Drugačije se ponašam nakon operacije, glasniji sam, drukčije se smijem, temperamentniji sam”, kaže Danijel. Danijelova supruga, Mirjana Lukić Katić, tvrdi da je dobila skroz novog muža. No, i ostatak obitelji tvrdi isto – Danijel je druga osoba.

Srce pamti poput mozga?

Psihijatrica Ana Vaništa Košuta smatra da je to moguće te navodi da postoje studije koje to potvrđuju. “Ja sam osobno sklonija vjerovanju da je to moguće i da osim što smo promijenjeni, što smo u strahu od smrti, postoji mogućnost da smo sa srcem dobili njegovu svijest koja je preživjela”, kaže psihijatrica.

Gary Schwartz, psiholog koji je proučavao ovaj fenomen, smatra da srce, poput mozga, pamti, odnosno, smatra da je sjećanje pohranjeno u stanicama. Neki od zabilježenih slučajeva pokazuju da je jedan pacijent koji je primio srce biciklista postao zaljubljen u bicikliranje, a jedna gej osoba više nije bila gej nakon što je primila srce donora.