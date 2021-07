Bijesni, ljuti, ogorčeni i u bezizlaznoj situaciji. To su u kratkim crtama naši ugostitelji, koji su se posljednjih dana digli na noge otkada je predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio kako postoji mogućnost da se onima koji nisu cijepljeni ukinu potpore za očuvanje radnih mjesta. Primili su to posebno teško ljudi koji već sedam mjeseci ne rade i ne mogu pošteno zarađivati svoj kruh.

„Na koljenima smo, propali smo“, govori nam u razgovoru poznati zagrebački ugostitelj Dražen Biljan, jedan od suosnivača Nezavisne udruge ugostitelja Grada Zagreba i vlasnik triju ugostiteljskih objekata. U ovom je poslu od svoje 18. godine, a poduzetnik je već dugih 25 godina. I on je ljut i ogorčen na cjelokupnu situaciju, no u najavljenim kaznama ne vidi izlaz.

Kazne su zadnje

„Zadnja situacija je izjava o kažnjavanju ljudi koji se ne cijepe. To jednostavno trebamo izbjeći“, kaže Biljan.

„Trebamo vidjeti maksimalno jesmo li iscrpili sve mogućnosti i sve alate da bi se ljudi više cijepili bez kažnjavanja“, veli nam Biljan pa nadodaje da priču trebamo postaviti da kažnjavanje maksimalno izbjegnemo, odnosno da to bude zadnja stvar prema nekom građaninu ove zemlje.

„Mislim da imamo još jako puno alata koje možemo iskoristiti da bi osvijestili naše građane da se što više cijepe, ako je to stvarno jedini način da se maksimalno zaštitimo od covida i da čim prije izađemo iz ove covid pandemije“.

Ugostitelji nisu za kažnjavanje.

"Moramo priznati da nismo uspjeli doći do željenog cilja, odnosno dosta velikog stupnja procijepljenosti da bi imali mirnu sezonu, pa tako i mirnu jesen u zemlji kako zdravstveno, tako i gospodarski. To je očigledno“, kaže. Smatra da postoje dva razloga zašto u tome nismo uspjeli.

„Mislim da su tu dvije stvari ključne. Nedovoljna edukacija, nismo uspjeli svo ovo vrijeme educirati hrvatske građane što je to covid, što nam se događa i kako izaći iz covida što prije. Druga stvar, što smo mi afirmativno napravili da bi educirali ljude? Ima li još nekakvih stvari za bolju edukaciju? Mislim da ima, jednostavno se moramo jače pokrenuti“, rezolutan je ovaj zagrebački poduzetnik.

Biljan kaže kako ne želi napadati Vladu i naš Nacionalni stožer – na kraju krajeva svima je to nova situacija, nikad viđena u povijesti čovječanstva i naravno da se nismo najbolje snašli. No, nadodaje da je prošlo godinu dana te bismo se nakon svega trebali bolje posložiti.

Osobna odgovornost je ključna

"Druga pogubna situacija je maksimalno nepovjerenje, do kojeg smo došli neujednačenim kriterijima svo vrijeme. Jednostavno se po našem mišljenju nije dovoljno slušala struka, nisu se dovoljno slušali poduzetnici. Mi smo poduzetnici, sama riječ govori ljudi koji smo se odlučili nešto poduzeti u našim životima. Dajte više uvažite struku zdravstvene prirode i dajte više osluškujte tržište svih nas poduzetnika, što mi predlažemo“, smatra Biljan pa nadodaje da je vrijeme da svi zajedno sjednu za stol jer je to ključno u svemu, a tu komunikacije kao takve nema. Poduzetnici imaju jako puno ideja koje su lako i brzo rješive, kaže.

Situacija se može riješiti, ako svi krenemo od sebe

Ova situacija se može riješiti, nadodaje, ako svi krenemo od sebe,

„Ako smo osobno odgovorni, pojačat ćemo i kolektivnu svijest. Ja ću krenut kao ugostitelj od sebe, ali neka svatko krene pa skroz do vrha države. Što smo mi učinili? Mislim da naš premijer ima maksimalno afirmativan pristup, želi najbolje svakom građaninu, pa zato se odlučio biti premijer. On želi nešto dobro napraviti. Ali nemojte me kažnjavati, dajte da vidimo što možemo učiniti da prođemo bez kazne.“

Biljan smatra da kažnjavanjem nećemo ništa dobiti već ćemo još više podijeliti društvo, a ako nam je nešto potrebno sada u ovoj državi je zajedništvo.

„Ajmo nogometnim rječnikom: „Stanimo gospodo na loptu“, situacija nije dobra – što možemo napraviti, radi građana i radi Hrvatske i ekonomske situacije koja je katastrofalna? Podredili smo se maksimalno tom turizmu, nitko od nas ne želi da turizam stane, ali nije sve u turizmu. Moj ugostiteljski sektor je devastiran, jako puno mojih kolega nije u turizmu. Moja kolegica u nekom selu pokraj Slavonskog Broda, moji kolege u nekom malom mjestu u Istri, u Lici, oni apsolutno nemaju ništa od turizma, dajte i njoj pomognite“, gotovo pa u dahu govori nam ovaj emotivni poduzetnik.

„Ako smo rekli da se svaki čovjek uključi, neka se uključe kako poduzetnici, tako i javni sektor. Ugostitelji imaju prijedloge za Stožer vrlo brzo rješive – apelirajte na svakog djelatnika, u svakoj javnoj službi, ministarstvu, u poreznoj upravi, idemo to osvijestiti. Potrebno nam je zajedništvo više nego ikada. Prvi put smo bili zajednički u ratu, drugi put se pokazalo vrlo veliko zajedništvo cijele Hrvatske kada smo postali drugi na svijetu u nogometu. Sada nam je treći put prilika da pokažemo to zajedništvo, ali svi za jednoga da budemo. Neka svaki čovjek krene od sebe – što ja mogu učiniti?“, kaže Biljan, nadodajući ponovo da je problem edukacije koja je nedostatna.

Oni su zadnja linija obrane

U ovoj situaciji, ugostitelji se osjećaju poniženo. "Mi smo ugostitelji zadnja linija obrane u ovoj zemlji, jedini ne možemo raditi u našim zatvorenim prostorima. To je taj problem koji stalno ističemo – daj me stavi u istu poziciju, daj mi ujednači kriterije. Dvadeset pet godina sam ugostitelj, odnosno vlasnik sam mojih caffe barova, u ugostiteljstvu sam 35 godina, nešto sam i naučio u tim godinama. Dajte pozovite tu struku“, kaže nam. Kao uduga, nadodaje, cijelo vrijeme apeliraju na Stožer da ih uključe u razgovore kako bi zajedno riješili probleme s kojima se suočavaju.

„Slaba je komunikacija, ali je i nedostatna“, odgovara nam na pitanje je li taj problem komunikacije najveći problem u cijeloj priči.

„Kada ste vidjeli da smo mi zajednički sa Stožerom sjeli za stol? Kada ste vidjeli da smo zajedno nešto dogovorili i stali ispred vas medija?“, pita se Biljan.

„Podijelili smo se, puni smo gorčine. Predsjednik Vlade je ljut na nas poduzetnike. Neopravdano, jer poduzetnici su ogorčeni. Ja kao poduzetnik sam ogorčen, što moja država čini za mene? Dajte me saslušajte kao ugostitelja. Pozdravili smo nekakve mjere koje su donesene, donesene su mjere za očuvanje naših radnih mjesta. To smo pozdravili, stvarno pohvale ministru Aladroviću, dobra je komunikacija s njegovim tajnikom Jelićem. To su ljudi koji žele nešto dobro napraviti“, kaže nam.

Što s onima koji nemaju terasu?

„Te mjere za naše djelatnike iznose 4000 kuna, koje dobivamo kada ne radimo ili kada nam je pad prometa veći od 60 posto. Puno mojih kolega imaju pad 50 posto, a tu već mjera za radnike pada na 3000 kuna. Kada je pad veći od 40 posto, mjera je 2000 kuna. To je nedostatno, tko će vam raditi za taj novac?“, kaže nam Biljan.

Problem je i što velik broj ugostitelja nema terasu.

„Veliki broj ugostitelja uopće nema terase, oni su sedam mjeseci zatvoreni. Ne mogu raditi u unutarnjim prostorima, a terase nemaju. Dajte i njima da rade, kako da on sačuva radnika u neradu od sedam mjeseci za 4000 kuna? Mi smo zadnja linija, zar smo stvarno mi ugostiotelji uzrok zaraženosti covidom? Ne možemo se s time složiti“, kaže pa dodaje:

„Moji kolege sjede u svojim lokalima i gledaju preko puta evente koje nitko ne kontrolira. Te koncerte, okupljanja, događanja, festove po cijeloj Hrvatskoj, pa kako se kolega preko puta nekakvih štandova osjeća kada vidi milijun ljudi? Kako se osjeća kada vidi uvažene naše pjevačice i pjevače koji pjevaju u nekakvim šatorima zgusnuti svi jedan na drugome? Kako da moj kolega bude afirmativan i da vjeruje ovoj državi, kako da se ne osjeća poniženim? Tu je taj problem! Mi cijelo vrijeme pričamo tko može raditi, a najvažnije – što se može raditi? Nemojte vertikalno gledati, nego horizontalno“, pojašnjava nam problematiku i ljutnju ugostitelja Dražen Biljan.

Ono što ih svakako najviše ljuti su neujednačeni kriteriji.

„Objasnite mi zašto u hotelima može raditi caffe bar, a caffe bar u trgovačkom centru ne može raditi, da caffe bar ne može raditi u kvartu u unutrašnjem prostoru. Kako to mome kolegi objasniti? Kako da on shvati da je to razumno i realno? Kako im objasniti da su restorani otvoreni, a caffe bar unutra nije otvoren? Zato apeliramo da se ujednače kriteriji, ista pravila za sve! Netko može, a netko ne može. Zašto?“, pita se Biljan.

I tu se sada vraćamo na početak, na cijepljenje.

„Narodu treba istina, ujednačeni kriteriji i edukacija. Osobno sam prebolio covid i cijepio sam se, u mojoj firmi je procijepljenost više od 50 posto. Što da ja objasnim mojim kolegama djelatnicima bez kojih moja firma ne može, zašto da se cijepi? On se ne želi cijepiti. Što da ja radim? Da mu dam otkaz? Na osnovu čega, kako da ga natjeram da se cijepi? Edukacijom i daj ista pravila za sve, ja mislim da je to jedini put. Ovako ja njemu da dam otkaz, čovjeku koji uz mene radi godinama, zajedno gradi moj biznis. Čovjek je mišljenja da se ne želi cijepiti. Tko sam ja da ga na to natjeram i zašto bi mene država kažnjavala jer se moj djelatnik nije cijepio?“, pita se ponovo ovoj vlasnik.

'Predsjedniče Vlade, dođite na kavicu!'

„Kazna je zadnja stvar na svijetu, nitko ne voli kaznu, a ja mislim da još nismo iscrpili sve mogućnosti. Tu je ključno u svemu tome što ja apeliram je dijalog – svi smo na istoj strani, mi želimo bolje Hrvatskoj i svakom građaninu Hrvatske. Tu apeliramo kao Nezavisna udruga ugostitelja Grada Zagreba na partnerski odnos“, veli nam pa nadodaje da su ugostitelji uvijek na liniji da zajedno izađemo iz svega i da ovo društvo raste.

Dražen Biljan uputio je posebnu poruku, odnosno poziv premijeru Andreju Plenkoviću.

„Predsjedniče Vlade, dođite na kavicu. Idemo to nazvati trećom srećom“, započinje na kraju našeg razgovora.

Dva puta je, kaže, bilo buke u eteru. Prvi puta u Rijeci, a potom nedavno u Zadru kada su se u fokusu javnosti našli famozni račun i dvije kune. Dva nekakva gafa su se dogodila.

„Evo, predsjedniče Vlade, dođite kod mene na kavicu, neka bude treća sreća. Dajte da sjednemo, dajte da pokažemo da nam je stalo. Evo, neka popiju kavicu i predsjednik Vlade i jedan mali poduzetnik da se vidi da želimo bolje ovom društvu, da postoji nada i vjera da i prvi čovjek države i jedan mali poduzetnik koji je toliko ogorčen, umoran i iscrpljen, da žele nešto napraviti zajednički. Idemo sjest, popiti finu kavicu i probati nešto iskomunicirati, biti afirmativni, potrebno nam je zajedništvo više nego ikada“, kaže Biljan.

„Znam da moj predsjednik Vlade ima vrlo zgusnut raspored, znam da je od jutra do mraka u tome, ali neka proba izdvojiti sat vremena za kavicu s jednim normalnim zagrebačkim dečkom koji je cijeli život ugostitelj, koji želi da ovo čim prije završi i da se spasi zdravlje naših građana i da se spasi ugostiteljski sektor. Ja znam kako, moja Nezavisna udruga ugostitelja ima konkretne prijedloge, mi znamo kako izaći iz ovoga. Ako nam je išta potrebno, to je zajedništvo. Evo prilike, predsjedniče Vlade, dođite na kavicu“, kaže Dražen Biljan, zaključivši naš razgovor s njime pozivom. Nadamo se da će predsjednik Vlade Andrej Plenković pronaći tih sat vremena te se na poziv i odazvati.