DRAŽEN BILJAN O RELAKSACIJI MJERA: ‘Kava za van nije popuštanje, jedina smo djelatnost koja je zatvorena; Dajte nam kisika’

Ugostitelj Dražen Biljan u HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvog” govorio je o ublažavanju epidemioloških mjera te može li se uz stroge mjere govoriti o isplativosti otvaranja teretana ili kafića. Smatra da je ublažavanjem mjera ispravljena počinjena nepravda prema ugostitelja, s obzirom da je u ponedjeljak, prema Biljanu, svoje kafiće otvorila gotovo trećina zagrebačkih ugostitelja. Dodao je kako će pravi podaci o broju otvorenih kafića biti poznati kad Porezna uprava iznese izvještaj na tjednoj bazi koliko uređaja je pokrenuto.

Neujednačeni kriteriji

“Kava za van nije popuštanje mjera. Mi smo jedina djelatnost koja je zatvorena, dajte i nama da počnemo plesati. Popuštanje mjera će biti kad nam date da ugostimo naše građane. Od jeseni apeliramo na Stožer da pozove ugostitelje na razgovor, poručio je ugostitelj te dodao kako su ugostiteljski objekti sigurna mjesta, a većina ugostitelja poštivala je mjere. “Ja garantiram da smo sigurna mjesta i da ćemo sačuvati zdravlje građana”, dodao je Biljan.

Naglasio je kako u hrvatskom gospodarstvu imamo konstantne primjere neujednačenih kriterija, što je za ugostitelje frustrirajuće. “Ispravljanje nepravde nastupilo je nakon 100 dana, primat u kavi za van uzele su druge djelatnosti. Našem sektoru nametnut je i trgovački dio poslovanja, naša primarna zadaća je ugostiti građane u našim objektima. Mi tu stvarno nemamo matematičke računice”, rekao je Biljan te dodao kako je poražavajući podatak “postotak prometa do 5 posto u odnosu na 15. veljače prošle godine”.

Premda pozdravlja suradnju s ministarstvom rada kao i vladine potpore za poduzetnike pogođene koronavirusom, Biljan je jedan od ugostitelja koji jučer s relaksacijom mjera nije otvorio i svoja vrata kafića. “Pokretanje poslovanja u moja tri bara s 30-ak djelatnika matematika ne dopušta, ne možemo doći do nule”, pojasnio je.

‘Teretane nisu trebale čekati dva i pol mjeseca’

O odazivu u teretanama govorio je trener u fitness centru Ivan Vukas. Rekao je kako je odaziv u ponedjeljak bio dobar no istaknuo je da će trebati vremena za ozbiljnije usporedbe. Također, naglasio je kako su se i prije držali propisanih epidemioloških mjera. “Ne vidim razlog zašto i prije nismo mogli početi raditi uz navedene mjere, mi bi se prilagodili. Ne bi uopće bio problem. Nismo trebali čekati dva i pol mjeseca”, rekao je Vukas te dodao kako je i u njegovom sektoru bilo otkaza.

Dragan Jelić, državni tajnik ministarstva rada rekao je za HRT da je blago popuštanje mjera dobar put te naglasio ukoliko broj novozaraženih nastavi padati “znači da smo epidemiju uspjeli zadržati u normalnim uvjetima”. Također, istaknuo je kako su vladine mjere koje se odnose na potporu poduzetnicima ostale nepromijenjene i za veljaču upravo iz razloga jer se ne očekuje da netko tko otvori 15. veljače neće odmah moći zaraditi za plaće svojih radnika. “Ministar Marić je rekao da obročne fiksne mjere za veljaču ostaju nepromijenjene, svi koji su zatvoreni i imaju pad veći od 60 posto, moći će ih dobiti”, poručio je Jelić.

Biljan je ukazao kako su ugostitelji u 12. mjesec ušli u otežanom poslovanju. “Barovi su zatvoreni pet mjeseci, važno je da mjere ostanu na snazi dok ne prodišemo”, poručio je Biljan te dodao da su u novu godinu ušli s više od 1100 zatvorenih objekata.

40 posto tvrtki je u blokadi

“To je frustrirajuća informacija, na ovaj način se ne može preživjeti. Više od od 40 posti tvrtki čija je domicilna djelatnost ugostiteljska je u blokadi. Unazad 100 dana više od 600 kolega je ušlo u blokadu”, dodao je Biljan. Jelić očekuje da će se tijekom sezone vratiti dio onog što je izgubljeno ukoliko pandemiju zadržimo pod kontrolom. “Više od 11 tisuća ljudi u ugostiteljskom sektoru ostalo je bez posla, ljudi mijenjaju zanimanje jer ne mogu izdržati bez rada. Dajte da počnemo čim prije raditi, veliki problem će nastupiti sa sezonom, ugostitelji su deficitarni”, rekao je Biljan.

Jelić je otkrio je da proračun korona dosad košta preko 30 milijardi, ali govori kako je proračun stabilan i da “ćemo preživjeti”. “Ove godine očekujemo rast od 5,3 posto. Kad se gospodarstvo otvori, oporavit će se i proračun, mislim da ćemo moći lijepo živjeti”, rekao je Jelić.

‘Dajte nam kisika’

Biljan je upozorio kako on bilježi pad veći od 100 tisuća eura te da će oporavak trajati godinama. “Tražimo fiksni iznos za nadoknadu štete koja je počinjena u 12 mjeseci, ne našom krivnjom. Obeštetite nas jednokratno u iznosu od 3 posto od našeg prihoda u 2019. To bi nam dalo kisik da možemo preživjeti, da sačuvamo tvrtke i radna mjesta. Ugostiteljski sektor je jako bitan u turizmu. To nam je jedini pravi spas”, poručio je Biljan.

“Izjednačite kafiće s postotkom PDV-a od 13 posto kao u restoranima, to će biti velika pomoć. Zašto su kafići i dalje na 25 posto. Dajte nam kisika, to državu neće koštati”, dodao je, a Jelić je na prijedlog ugostitelja rekao kako “ništa nije nemoguće”.