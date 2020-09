DRAŽEN BARIŠIĆ DAO OSTAVKU NA DUŽNOST ŠEFA HDZ-A ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: Odbor će odabrati vršitelja dužnosti

Podsjećaju kako je Barišić svoj saborski mandat stavio u mirovanje, te povjerio obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika Velike Gorice svom zamjeniku

Dražen Barišić dao je ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, priopćio je večeras HDZ.

Podsjećaju kako je Barišić svoj saborski mandat stavio u mirovanje, te povjerio obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika Velike Gorice svom zamjeniku.

Budući da je podnio ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, Županijski odbor će, kao nadležno tijelo, iz svojih redova izabrati vršitelja dužnosti

predsjednika do izbora novog vodstva Županijske organizacije.

Barišić negira krivnju

Velikogorički gradonačelnik i saborski zastupnik HDZ-a Dražen Barišić u subotu je tijekom ispitivanja u Uskoku u aferi Janafa negirao krivnju

‘Moj klijent je sve poricao te je rekao da nikada nije poduzimao nikakve radnje kako bi konkretna privatna tvrtka dobila poslove u Velikoj Gorici”, kazao je Barišićev odvjetnik Igor Cišper.

Na upit je li Barišić poput Grgića iz moralnih razloga spreman podnijeti ostavku kao gradonačelnik, Cišper je poručio da za to nema potrebe.

”O tome nismo razgovarali jer to zasad smatramo nepotrebnim. On se ne osjeća krivim za to. Zašto bi čovjek odstupio ako smatra da nije napravio ništa protuzakonito”, ocijenio je Cišper.

Barišić je uhićen u petak kada je sam, nakon odluke o skidanju zastupničkog imuniteta, došao u sjedište Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ( PNUSKOK). Grgić je također uhićen u petak, a nakon pretresa doma i drugih prostorija prenoćio je, kao i Barišić, u sjedištu PNUSKOK-a na zagrebačkim Oranicama.